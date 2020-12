Srpski trener Miroslav Đukić nema klub otkako je letos prekinuo saradnju sa Sportingom iz Hihona, a sada se konačno nazire novi posao.



Sada je navodno prvi kandidat da preuzme Gvangžu R&F, prethodno se u vezu sa tim poslom dovodio Ljubiša Tumbaković koji je do pre par dana bio aktuelni selektor reprezentacije Srbije.



Da se sve vrti oko srpskih trenera u tom timu dokaz je i da su Dragana Stojkovića Piksija zvali da se vrati i to tri puta, kako je on juče napomenuo u "Uranku" na televiziji K1.



Sada je Đukić praktično jedini kandidat i veruje se da uskoro sledi potpisivanje ugovora.





Tokom svoje trenerske karijere Đukić je vodio i mladu i A selekciju Srbije po jednu sezonu, Partizan, Muskron, Herkules, Valjadolid, Valensiju, Kordobu, Al Šabab i Sporting Hihon.