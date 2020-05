Đorđo ne staje - "Alkohol mu je najveća mana!"

Na Apeninima nemamo fudbal, ali su igrači i dalje u centru pažnje.



Biografija Đorđa Kjelinija je digla dosta prašine u prethodnima danima. Italijanski štoper ne štedi na terenu, ali ni van njega. Kapiten Juventusa je pomenuo Felipe Mela i Marija Balotelija u ne tako sjajnom svetlu, sada je na red došao i Arturo Vidal.



"Alkohol je bio Vidalova najslabija tačka. Igrač nije ni demon ni svetac.. Vidal je nekada partijao i pio više nego što je trebao, svi su znali to. Nekoliko puta godišnje, on se ne bi pojavio da trenira, ili ako bi došao bio je pa recimo malo više srećan", izjavio je defanzivac.



Sa Balotelijem je zakopao ratne sekire, kod Mela to se neće dogoditi. Videćemo kako će proći ovo 'peckanje' nekadašnjeg saigrača koji sada nastupa za Barselonu.