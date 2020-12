Đordi Krojf jednom rečenicom razrešio sve dileme oko novog predsednika Barse?!

U prevodu, Ćavi i Krojf ne žele da zatvore vrata svojoj Barsi u slučaju da Viktor Font ne pobedi, a po svemu sudeći, posle ovakvih ispada, šanse su mu dodatno smanjene.



Podsetimo, prema nedavnim anketama, Laportine šanse su bile preko 60%, Font je bio jedini dvocifreni sa desetak, dok su svi ostali bili na ispod 3%.



Izgleda da ne postoji šansa da Laporta ne pobedi na izborima 24. januara...

Me gustaría aclarar que estoy centrado en mi compromiso con el Shenzhen FC y al margen del proceso electoral a la presidencia del Barça.



