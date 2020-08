Đavolski teško, ali Junajted je u polufinalu!

U Nemačkoj se igra završnica Lige Evrope, a u okviru četvrtfinala ekipa Mančester junajteda je uspela da savlada Kopenhagen i da se tako domogne polufinala.



Bila je jako teška utakmica i za jedne i za druge danas u Kelnu, Mančester junajted je napadao od samog starta, a ne možemo reći da je ekipa Kopenhagena došla da se brani, imali su i oni sjajne šanse danas. Ipak, "Đavoli" su u polufinalu nakon gola u produžetku i to nakon penala.







Nekoliko kornera na startu za Solskjerov tim, onda i slobodan udarac Markusa Rašforda koji je otišao pored gola. Imao je Rašford još jedan udarac u 10. minutu, a onda i jedna šansa za Kopenhagen kada je Romero dobro intervenisao nakon udarca Daramija.



Darami je pravio velike probleme odbrani Mančester junajteda, ali je prvo njegov udarac otišao pored gola, a potom je odlično Megvajer blokirao njegove šuteve.



U 21. minutu velika šansa za Junajted, tada je Megvajer poslao loptu glavom do Marsijala, ovaj je pronašao Bruna Fernandeša koji je pogodio prečku. Isti igrač je šutirao preko iz slobodnog udarca, a na drugoj strani šansa za Kopenhagen kada je Darami šutirao, ali je njegov udarac izblokirao Baji.



Nakon toga sledi mirnija faza utakmice, sve do 2. minuta nadoknade kada je Mančester junajted postigao gol preko Grinvuda koji je poništen zbog ofsajda. VAR je morao da interveniše ovoga puta.



Igrao se 57. minut kada je ponovo okvir gola spasio Kopenhagen, Grinvud je šutirao, ali je pogodio stativu, da bi nakon toga lopta došla do Rašforda čiji je gol poništen jer se našao u ofsajd poziciji.



Čudna izmena u Kopenhagenu kada je Darami izašao, a Mančester junajted je stezao obruč oko rivala. Nova stativa viđena je u 63. minutu, ponovo je Bruno Fernandeš šutirao, ali je i njegov udarac zaustavio okvir gola.









Osmi put ove sezone u Ligi Evrope Mančester junajted pogađa okvir gola.



U poslednjih 20 minuta igre regularnog dela ušao je i Nemanja Matić, što je dovelo do mirnije završnice.



U 65. minutu Kopenhagen je imao kolosalnu šansu, Brajan Ovijedo se našao u prilici, ali je Van Bisaka izrastao u junaka ove situacije.





U 84. minutu ekipa Mančester junajteda je mogla vrlo lako do gola, ali je njega sprečio fantastičnom intervencijom Jonson , Marsijal je šutirao sa distance.