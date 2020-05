"Đavoli" se vratili treninzima, poštuju se smernice, svi se osećaju bezbedno

Klubovi Premijer lige su od utorka u svojim trening centrima ponovo na treninzima, a igrači treniraju u manjim grupama.





Uoči povratka klubovi su obavili testiranja na korona virus i u 748 uzoraka otkriveno je šestoro pozitivnih medju fudbalerima i zaposlenima. Fudbaleri Mančester junajteda juče su se vratili u trening centar dva meseca od poslednjeg takmičarskog meča.



Upitan da li je zadovoljan kada zna da su svi testirani, Megvajer je odgovorio da se "osetio bezbedno".



"Da, ovo je bilo čudnih nekoliko meseci, ali to je protokol koji je klub sledio. Svi smo se prvog dana osećali bezbedno, svi poštuju smernice, ako tako ostane siguran sam da niko neće imati nikakvih problema", naveo je Megvajer za klupski sajt.



On je rekao da je sada na treninzima manje ljudi, da su igrači trenirali u grupama od po četiri sa jednim trenerom."Imali smo mnogo mesta, veliku površinu, nismo bili blizu, ali najvažnija stvar je vratiti se na posao", dodao je Megvajer.



Nije poznato kada će se nastaviti takmičenje u Premijer ligi, a britanski mediji spekulisali su da se to neće dogoditi pre 12. juna.