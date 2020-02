"Đavoli" ne brinite, imate Inijestu u timu!

Junajted je trenutno u formi od tri meča bez pobede u Premijer ligi.



Može se reći da će im prijati februarska pauza, na teren se vraćaju za deset dana kada će na "Stamford Bridžu" imati okršaj sa Čelsijem u okviru 26. kol Premijer lige.



Junajted je već dva puta slavio ove sezone protiv "plavaca", prvo u ligi na premijeri sa 4:0 a onda i 30. oktobra sa 2:1 u Karabao kupu. Džesi Lingard je odigrao maltene ceo prvi meč, forma Engleza ove sezone u velikom padu.



Rene Mulenstin, dugogodišnji trener sa "Old Traforda" pak vidi u njemu nešto što većina navijača ne primećuje.



"Džesi je imao dosta pozajmica a onda se vratio. Mislim da je Van Gal bio u to vreme menadžer, Luj je uvek voleo rad sa mlađim igračima i Džesi je dobio odjednom priliku da zaigra za prvi tim kao i Rašford. To je sreća koja vam treba a i pravi menadžer da vidi to"











"Džesi je uvek imao kvalitete u igri nalik onima koje je imao Inijesta u Barseloni. On je takav tip igrača kojeg teško možete markirati. Njegov sadašnji problem jeste samopouzdanje. Negde tokom puta je naleteo na veliku prepreku, sada mora da prebrodi to i povrati fokus", izjavio je Holanđanin koji je proveo jedanaest godina u Mančester Junajtedu.



Lingard je ove sezone nastupio na 32 meča, učinak mu je 2 gola i jedna asistencija dok gol u Premijer ligi nije postigao još od decembra 2018. godine.