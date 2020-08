Đampaolo se vraća u Seriju A i odmah kupuje kod "rosonera"?

Mnogo više se očekivalo od Marka Đampaola.



Bivši trener Sampdorije je početkom sezone preuzeo Milan, ali je potajao svega par meseci pošto su mu čelnici sa "San Sira" uručili otkaz u oktobru mesecu posle sedam utakmica.



On se još uvek nalazi na platnom spisku "rosonera", tako bi bilo do 2021. godine ukoliko ne prihvati neki novi izazov. A izgleda da hoće.



Italijanski mediji prenose kako je Đampaolo izvesno novi trener Torina. "Bikovi" neće produžiti saradnju sa Longom, tako da se posle večerašnje utakmice sa Mihajlovićevom Bolonjom traži novi šef struke.



Izbor je pao na Đampaola, spekuliše se da mu sledi dvogodišnji ugovor. Italijani pišu kako će njegovo prvo pojačanje doći upravo iz redova bivšeg Milana i to će biti Rade Krunić.



Bivši igrač Borca iz Čačka nije uspeo da se nametne kod Piolija, zadnje kolo protiv Kaljarija je bio i van protokola. Jasno da bi prelaskom u Torinu dobio jaču minutažu.