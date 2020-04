Dijego Košta u Beogradu, elektrošokovi i cigarete, kad se i neustrašivi uplaši!

Dijego Košta je otkrio svoju priču, kada je u Beogradu probao da se oporavi za finale Lige šampiona 2014. On je imao povredu, želeo je da učini sve kako bi igrao "Madrilenjo" u finalu koji je na kraju pripao Realu, iako je Atletiko bio nadomak trofeja, pre nego što je Ramos doneo produžetke, i na kraju su "Los Blankosi" rasturili komšije u produžetku.



Brazilac se podvrgao čuvenom tretmanu kod doktorke Marijane Kovačević, on je samo jedna od velikih fudbalskih zvezdi koja je potražila pomoć.



Podsetimo, tretman se radi konjskom placentom.



"Ljudi pričaju da je to laž, ali u stvari to jeste terapija. Deluje zastrašujuće, veoma je teško jer se kombinuje sa elektrošokovima, a jedna sesija traje dva sata. Doktorka puši dve cigarete u isto vreme, sve je delovalo čudno", kaže zvezda Atletika.



On je za ESPN rekao da je veoma bolno, ali da "radi"-



"Istina je da posle tretmana nisam osećao nikakav bol", kaže Brazilac.



Ali, na samoj utakmici ništa nije bilo kako treba, povredio se posle desetak minuta.











To je bio i njegov poslednji meč za Atletiko pre odlaska u Čelsi gde je proveo tri godine, a onda se vratio među "Jorgandžije".