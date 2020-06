Dibalina majstorija, Juve čvršće na vrhu!

Juventus je nastavio svoj pohod u Seriji A nakon Kupa Italije u kom se i nisu toliko proslavili.Ekipa Mauricija Sarija je danas savladala Bolonju rezultatom 0:2, reklo bi se rutinski, iako je po mnogima prvi gol sumnjiv za Juventus.Gosti su došli do prednosti u 17. minutu kada je Densvil faulirao u kaznenom prostoru De Lihta, nama je izgledalo kao da se radi o klasičnom duelu pred izvođenje kornera u srcu šesnaesterca, ali nije tako mislio i Roki koji je dosudio penal. Kristijano Ronaldo je bio siguran, pogodio je za 0:1.Juventus bolji nakon tog gola, a stiže i do dva gola prednosti u 36. minutu. Paulo Dibala je uradio skoro sve sam, uputio fantastičan udarac i pogodio mrežu za 0:2! U nastavku utakmice šanse za Ronalda i Bernardeskija, drugopomenuti je pogodio stativu, a onda Bolonja preti i to preko Orsolinija čiji je udarac prošao pored stative.Sa druge strane Ronaldo je pokazao da se budi, pa tek očekujemo dosta od njega u završnici sezone, kada je to najpotrebnije Juventusu.Do kraja bez promena rezultata, Juventus je sada na 4 boda prednosti u odnosu na Lacio, ali sa utakmicom više. Jedino vredno pomena jeste to da je Danilo dobio dva žuta kartona za manje od deset minuta, pa je isključen u nadoknadi vremena.Da napomenemo još da je sa klupe Bolonju večeras predvodio Siniša Mihajlović.