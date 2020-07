Dibala u fantastičnoj formi, Ronaldo sve bolji - Juve naciljao titulu!

Možemo da odbrojavamo polako do kraja italijanske Serije A.Ostalo je još osam kola, bez ovog koje se igra danas i sutra a Juventus niže pobede i što je još bitnije njihovim navijačima, igra sve bolje.Iako protiv Bolonje nisu pokazali nešto posebno, kasnije su uspevali da igraju kao tim, još bolje, posebno mislimo na Kristijana Ronalda.Lider ove ekipe, pored Kristijana, jeste Paulo Dibala koji je i danas uspeo da se upiše u strelce.Juventus je tako uspeo danas da savlada gradskog rivala Torino rezultatom 4:1 (2:0) i tako se učvrstio na vrhu tabele.Već u 3. minutu utakmice prava mala majstorija Paula Dibale koji je napravio slalom u odbrani Torina i bocnuo loptu koja je ušla u mrežu za 1:0.U 29. minutu kontranapad, Kristijano Ronaldo je poveo loptu, a onda prosledio do Kvadrada koji je nakon driblinga uspeo da se oslobodi čuvara, a onda i da pogodi za velikih 2:0. Mnogi su mislili da je već tada sve gotovo, ali je Andrea Beloti uspeo da smanji rezultat do kraja poluvremena i to iz penala