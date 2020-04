Dibala: "Mrzimo Ronalda..."

Mnogi su smatrali da Paulo Dibala i Kristijano Ronaldo ne mogu zajedno, prošle sezone kod Alegrija nije moglo, Argentinac je odigrao najgoru sezonu u karijeri.



Odbio je da ode, iako je transfer u PL bio gotov i tako kupio navijače Juventusa. "La Hoja" igra odlično ovu sezonu, a sjajno se dopunjuje sa Ronaldom.



On kaže da je sa nepoverenjem dočekao Kristijana.



"Rekao sam mu, Kris, mi Argentinci te mrzimo, zbog načina kako izgledaš, kako hodaš i najviše zbog Mesija", objasnio je Dibala u razgovoru za sajt saveza svoje zemlje.



"Ali, potpuno me je iznenadio, ne samo mene, on je mnogo drugačiji od predstave koju ljudi imaju o njemu", kaže Dibala kome je Ronaldo mnogo pomogao u trenucima u kojima mu nije išlo.



Inače, Dibala je ostao u izolaciji nakon preležanog korona virisa, on i devojka Orijana su zajedno to prošli, ali kaže da nije naivno.



"Da se ne lažemo, video sam da nešto nije u redu, posle pet minuta treninga nisam mogao da dišem. Posle me je sve bolelo danima, nisam mogao da ustanem. I sad se tek polako oporavljam", dodao je heroj navijača Juventusa.