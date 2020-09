Di Marija pobesneo, različiti aršini za Mesija i Kuna?

Selektor Argentine Lionel Skaloni je objavio spisak igrača na koje računa za mečeve protiv Ekvadore i Bolivije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u oktobru.



Na spisku nema Anhela Di Marija, uz obrazloženje da Skaloni želi da pruži priliku mlađim igračima.



Bivši fudbaler Benfike, Real Madrida i Mančester junajteda ima 32 godine, ali je interesantno da su poziv dobili Lionel Mesi (33) i njegov vršnjak Kun Aguero, koji je pritom još uvek povređen.



To je razbesnelo fudbalera Pari sen Žermena.



"Ne mogu da pronađem objašnjenje. Nemam reči, za mene, Argentina je najbolja.



Kod mene u klubu je princip da pokušavaj da dobiješ šansu sa nacionalnim timom i da se takmičiš. Teško je razumeti kada ne dobijete poziv ako ste u dobroj formi. Ako nisam pozvan, to znači da me ne žele, ali ja ću se boriti da budem u timu.



Imam 32 godine? Ako već hoćemo da razmišljamo o zamenama onda to treba da uradimo sa svima. Onda Mesi, Aguero i Nikolas Otamendi ne bi trebalo da idu, kao ni ostali koji su u dobroj formi. Mnogi kažu da sam star ali ja i dalje isto trčim i mogu da budem na istom nivou kao Nejmar i Kilijan Mbape. Bio sam u dobroj formi 18 meseci i nisam bio pozivan. Nastaviću da pokazujem da treba da budem u selekciji.



Celim srcem želim da ponovo obučem taj dres. Svaki put kad odigram dobar meč ili postanem bolji igrač, ja samo razmišljam o tome da li ću dobiti poziv. Istina je da sam bio u reprezentaciji 12 godina, ali je moj san da i dalje budem deo nje", izjavio je Di Marija.









Fudbaleri PSŽ je poslednji put dres Argentine nosio u julu prošle godine, kada je igrao u meču za treće mesto na Kopa Amerika.



Iza sebe ima 102 nastupa u dresu "Gaučosa", a u sezoni za nama je bio odličan u dresu Pari sen Žermena, postigao je 12 golova, upisao čak 23 asistencije i igrao finale Lige šampiona.