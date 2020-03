Dete Barselone ušlo i srušilo Real Madrid! Katalonci opet na vrhu!

Fudbaleri Betisa pobedili su na svom Benito Viljamarinu ekipu Real Madrida rezultatom 2:1 (1:1) u 27. kolu La Lige.

Heroj utakmice bio je rezervista Betisa, dete Barselone, Kristijan Teljo, koji je zamenio Hoakina i 82. minutu postigao pobedonosni pogodak.



Betis je bio fenomenalan večeras, naročito do nekog 60. minuta, odnosno do kada je čudesni veteran Hoakin imao snage da vuče Andalužane. Ipak, ispostavilo se da če njegov zamenik na kraju biti taličan, Teljo je iskoristio jednu loptu kao na tacni za 2:1.U prvom delu igre, Tibo Kurtoa je spasio jedan siguran gol, posle sjajnog udarca Nabila Fekira, ali Belgijanac nije mogao ništa nekoliko minuta kasnije kada je Sidni "ubio" pauka.U 40. minutu, Fekir je vratio loptu u šesnaesterac posle kornera, a Sidni je bio na pravom mestu, prihvatio je i zategao u bliže rašlje za 1:0.Neposredno pre nego što je lopta stigla do Fekira, Kasemiro je tražio faul zbog sudara sa protivničkim igračem, tako je i zbunio malo svoje saigrače koji su za trenutak zastali, a onda je usledila "bomba" Sidnija za 1:0. Koliko je Betis odigrao perfektno prvo poluvreme, do nadoknade, jeste i neverovatan podatadak da su domaći prvi put napravili faul u 44. minutu!Uz to, Real nije imao nijedan udarac u okvir gola iz igre i ukupno samo dva ka Roblesu!Ali, onda, Betis je sve prosuo, i to baš Sidni koji je u nadoknadi vremena nespretnom glupošću oborio Marsela i napravio penal, a siguran izvođač bio je Karim Benzema i rezultat na poluvremenu je - 1:1.Početkom drugog dela, Betis je nastavio da melje i da dominira, naročito Hoakin koji je u 55. minutu obišao Kurtou i umesto da šutira u prazan gol, odlučio je da proigra Lorena, ali je njegova namera pročitana.Zinedin Zidan je nešto morao da menja i najpre je zamenio Marsela, ubacivši Mendija, a potom je i Tonija Krosa zamenio Marijano Dijaz.Upravo je ubacivanjem još jednog napadača Real zaigrao bolje i u 70. minutu, Madriđani su imali dva odlična pokušaja u jednom napadu. Prvo je Modrićev udarac odbio Robles, a potom je golman Betisa zakačio Mendijev pokušaj iskosa dovoljno da lopta završi na prečki.