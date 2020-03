Detalj koji su svi zaboravili, UEFA je danas pokvarila Barsin glavni letnji posao!

UEFA je danas donela konačnu odluku o odlaganju Evropskog prvenstva, a to utiče i na potencijalne planove katalonskog kluba.



Ako ste zaboravili, Barselona je u januaru dovela Kikea Setijena umesto Ernesta Valverdea, ali sa idejom da na leto dovede Ronalda Kumana, ukoliko ovaj ne ispuni očekivanja.



Holandski selektor je nedavno priznao da ga je Barselona zvala i poslala konkretnu ponudu u januaru, ali da je glatko odbio, jer ima dogovor sa Savezom da na Kamp Nou može tek posle evropskog šampionata.



Međutim, šta sada kada je EURO odložen na godinu dana?



"Klauzula u mom ugovoru kaže da mogu da idem u Barselonu posle Evropskog prvenstva, ali nigde nije naveden datum, tako da to znači da se i ta mogućnost odlaže do 2021. godine. U svakom slučaju, ni ne razmišljam o Barsi, posvećen sam samo radu u reprezentaciji", rekao je Kuman.



Holandija će biti jedan od favorita na EP, a Kuman žali što je došlo do pomeranja termina.



"Jednostavno nismo imali sreće da se prvenstvo igra ove godine, i iskreno žalim što je EURO odložen. U odličnoj smo formi, igramo na visokom nivou i želimo da nastavimo u istom ritmu. Razumemo odluku UEFA, zdravlje je najvažnije i mora da bude u prvom planu. Sada treba da razmišljamo i budemo spremni na trenutak kada se vrati reprezentativni fudbal", istakao je Kuman.









Da se vratimo još malo na Barselonu - Kike Setijen je potpisao ugovor do juna 2022. godine, ali uz mogućnost da ga obnovi ovog leta, baš zbog napomenutih rezultata i očekivanja. Preciznije, Kike Setijen na leto može da potpiše ugovor do juna 2022. godine, ali u ugovoru stoji klauzula da Barsa može da raskine saradnju u bilo kom trenutku.







Razlog za to bio je samo Ronald Kuman, ali sada nema nikakve šanse da Holanđanin dođe na Kamp Nou pre leta 2021. godine, odnosno pre Evropskog prvenstva.







I onda se postavlja ključno pitanje - ko će biti trener Barselone naredne sezone ako Katalonci ne osvoje ni La Ligu ni Ligu šampiona kada se ova nastavi?