Deset klubova je želelo Hakimija!

Ačraf Hakimi je ove sezone stigao u Inter iz Real Madrida za sjajnih 40 miliona evra.



"Veoma sam srećan, Inter je radio neumorno da bi doveo Hakimija i to poslednjih nekoliko godina", rekao je Alehandro Kamano, menadžer ovog fudbalera.



Istakao je i da je Ačraf veoma srećan u Interu, ali i da je potražnja bila ogromna.



"Deset klubova ga je želelo, ali se odlučio za Inter. To je tim koji je oduvek želeo, sada će sve dati za ovaj dres. Njegov san se ostvario", rekao je on.



Pomenuo je i da je Borha Valero odigrao bitnu ulogu u Hakimijevom odlasku u Inter, ispričao je sve najlepše o klubu i nije bilo problema kada je došao.



Ovaj 22-godišnji fudbaler je ove sezone zabeležio 18 nastupa, ima već 4 gola i 4 asistencije.