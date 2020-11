Dešan "tera" Žirua iz Čelsija, selektor Francuske dao rok napadaču

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan upozorio je iskusnog napadača Olivijea Žirua da što pre reši situaciju u Čelsiju budući da je u drugom planu kod Frenka Lamparda.



Žiru je krajem prošle sezone odigrao briljantnu završnicu šampionata postigavši čak osam golova na 11 utakmica.



To mu ne omogućilo ulaznicu za narednu, ali je dolaskom Tima Vernera i oporavkom Temija Ejbrahama zapao u drugi plan.



Dovoljno da upali alarme u redovima svetskog šampiona.



"Olivije Žiru zna - situacija koja je trenutno na snazi ne može trajati večno. Do marta bi trebalo da pronađe drugačije rešenje od trenutnog" - rekao je Dešan aludirajući na start kvalifikacija za Mondijal u Kataru.



Dodao je da je na iskusnom napadaču da donese odluku, ali da bi zbog Francuske bilo dobro da od januara češće provodi vreme na terenu.



"Nakon svega on će ostati ili otići. On zna šta ja mislim o svemu i to sam mu rekao uprkos tome što znam šta je sve činio i šta je u stanju i sada da uradi" - poručio je Dešan.



Žiruu ugovor sa Čelsijem ističe na kraju sezone i jasno je da nema previše izbora.