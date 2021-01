Derbi vredan svake pažnje, Inter gubi korak za rivalom!

U okviru 17. kola italijanske Serije A ekipa Intera nije uspela da izdrži do kraja i da napravi preokret protiv Rome što bi značilo novu pobedu i bod zaostatka za Milanom. Na Olimpijskom stadionu u Rimu bilo je 2:2 (1:0).



Roma je dobro krenula u meč, već u 17. minutu su stigli do prednosti. Dobro je tekla akcija, Mihtarijan je dodao do Lorenca Pelegrinija koji je po zemlji šutirao i p ogodio sam ugao Handanovića za 1:0. Inter se probudio nakon ovog gola, imao je šansu preko Vidala, a potom i Martineza, ali je morao u nastavak meča bez Darmijana koji se povredio.Nastavak je doneo još jači pritisak Intera, praktično je na terenu postojao samo jedan tim u prvih 15 minuta drugog poluvremena, a prvu kolosalnu šansu propustio je Lautaro Martinez koji je šutirao u golmana nakon odličnog dodavanja Lukakua.I onda u 56. minutu gol u mreži Rome, bio je korner, Škrinijar je najviše skočio, praktično ga niko nije omeo, poslao je loptu u gol. Hakimi je potom mogao da povisi rezultat par minuta kasnije kada je ponovo dobro intervenisao golman Lopez, ali u 64. minutu gol.Inter je stigao do prednosti preko Hakimija koji je ponovo prošao po desnoj strani, namestio se na levu nogu, šutirao i prelepim golom doveo svoj tim do rezultata 1:2.Trgnula se malo Roma u nastavku, Inter više nije igrao visok presing na koji domaći nisu imali odgovor, ali su imali spremnu odbranu na napade tima iz prestonice. Kristante je imao jedan dobar udarac kada je odbranio Handanović, a onda su usledile još veće muke Intera.Gol je visio u vazduhu, igrači Intera su pali fizički, a Mančini je uspeo da pošalje loptu u mrežu za 2:2 u 86. minutu utakmice. Ušao je u poslednjih desetak minuta i Aleksandar Kolarov, ali nije pomogao ekipi da izdrži do kraja.