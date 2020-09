Derbi Severa – Kad udari "panter" na "zmaja"

Jer, crno-beli su jedini rival na severu države koji koliko toliko izaziva respekt kod navijača Portoa. U šampionatu su odigrali blizu 110 mečeva, samo 33 puta Boavista je uspela da ostane neporažena.



Portugalci ovaj derbi zovu „Invicta“ odnosno utakmica „Nepobedivih“ kao aluzija na ponos severnog dela države.



U praksi, Boavista nije nepobediva, ali ima jedna stvar, osvojili su titulu. Naime, klub sa stadiona „Do Besa“poznat i kao „Panteri“ je na početku veka osvojio titulu.



Kako, to nikome nije jasno.



Naime, te 2001. godine je završen projekat koji je otpočeo sin dugogodišnjeg predsednika Valentina Loreira. Žoao Loreiro je, iako tek 34-godišnjak i daleko najmlađi predsednik u ligi sproveo revoluciju sa trenerom Pašekom, bivšim reprezentativcem. Ovaj trener je klub doveo do vicešampionske titule 1999. godine, sledeće sezone su bili četvrti, a onda je usledila titula. Oni su u tom šampionatu tukli Porto u drugom delu sezone i posle pobede nad Avešom osvojili krunu.



Tako je Boavista postala tek drugi klub, izvan „velike trojke“ koji se okitio naslovom prvaka, pre toga to je učinio Belenenses davne 1946. godine.









Sećanje na tu generaciju živi, portugalski reprezentativac Petit koji se kasnije vraćao i kao trener bio je motor tima, branio je Rikardo koga se sećate kasnije iz Sportinga i Betisa, bolivijski „Platini“, Ervin Sančez, majstor slobodnjaka je bio mozak ekipe, a napadač Epidio Silva najbolji strelac sa 11 golova. I on je kasnije otišao u Sporting, pa se ta generacija raspala, jasno nije bilo novca da ih klub zadrži.



Petit je otišao u Benfiku, a Pedro Emanuel u redove Porta, postao je kapiten „Zmajeva“.



Pre toga generacija je završila kao druga naredne sezone, tada su igrali polufinale Kupa UEFA, srušio ih je Seltik golom Henrika Larsena. Pašeko je otišao u Sporting, došlo je do finansijskih problema, posle nekoliko godina otkriveno je da su nameštali utakmice, pa su izbačeni iz lige i čak kasnije završili među amaterima.



Zanimljivo oborili su odluku federacije na sudu, pa su sa timom iz treće lige 2014. (Petit je tada bio trener) zaigrali u eliti, i od tada uspevaju da opstanu, mada su daleko od vrha.



Onaj nesrećni poraz od Škota u proleće 2003. je ostao i poslednje učešće za Boavistu u Evropi.



U prvoj godini posle novog rađanja, 2014. su uspeli da na opšte iznenađenje odigraju bez golova sa Portom na svom stadionu, bilo je to pre gotovo tačno šest godina. Od tada, Boavista je izgubila 12 mečeva u nizu, i ne, nije greška, postigli su samo jedan gol.



Šampionat su otvorili efikasno, 3:3 protiv Nasionala na Madeiri, Porto je u derbiju tukao Bragu.



Tribine „Do Bese“ neće pomoći, mada nema ni navijača Portoa koji su neuporedivo brojniji, a mogli bismo da vidimo pobedu gostiju sa malim brojem golova što podrazumeva da Boavista neće zatresti mrežu mnogo kvalitetnijeg rivala.