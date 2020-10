Derbi Rura - Kad sve staje...

Navijači Šalkea i Dortmunda ne bi imali ništa protiv da svake nedelje igraju jedni protiv drugih. Nikada im ne bi dosadilo, iz dva razloga, prvi je opsednutost fudbalom u celom regionu.



Jer Rur nisu samo kraljevski plavi i crno-žuti, u tom kraju i nižerazredni klubovi poput Esena i Oberhauzena, ili etabliranijeg Bohuma mogu da računaju na odličnu posetu.



Zlobnici iz bogatijih krajeva Nemačke će primetiti da tamo nema šta drugo da se radi osim da se gleda fudbal, međutim treba reći da i u dobra i u loša vremena nemačke ekonomije žrtvovanje za klub ostaje nepromenjeno.



I sami klubovi umeju to da cene, za razliku od većine, time što ne zavlače ruke u džepove navijača, niti pokušavaju da iskoriste zaljubljene u boju. Dokaz je cena karata, najniža u Evropi, računajući naravno ozbiljne fudbalske zemlje.



Drugi razlog velikog rivalstva su ciklični usponi i padovi vezani za dva najveća kluba. Borusiji se ima odati priznanje za upornost, od prvog derbija 1925. do ratne 1943. pokušavali su da pobede, 18 godina čekanja se isplatilo.



Mada u svačijoj percepciji stoji Borusija kao bolja, prava istina je da Šalke ima više pobeda, mada se ta razlika u velikoj meri smanjila.



Kada je Borusija stigla do svoje prve evropske titule u drugoj polovini devedesetih, njihova prva misao je bila da to natrljaju na nos rivalu.



"Mislim da smo ovim trijumfom iz kruzera prešli među teškaše evropskog fudbala, jedine u regionu", konstatovao je njihov predsednik.







Slučajno ili ne, Šalke je iste godine osvojio kup UEFA, ali će vam navijači Borusije reći da je evropska titula ono što njih izdvaja.



Šalke baštini rudarsku tradiciju iako su okna zatvorena krajem osamdesetih, Dortmundu su se privoleli doseljenici iz istočne Prusije vezani za lokalnu pivaru.



Samo nekolikoigrača je nosilo dres oba kluba, za Lemana znate, uspeo je da postigne i gol u nadoknadi derbija za Šalke što ga nije sprečilo da kasnije obuče dres Dortmunda. Na obe strane igrala je legenda Andreas Meler, Mecelder, zatim Frojnd, Ingo Anderbruge kao i Stan Libuda, u novije vreme i Prins Boateng.



Kada navijači Dortmunda dolaze u Gelzenkirhen dočekuju ih ulazi za goste poprskani svinjskom krvlju, a za najveću pobedu u Dortmundu proglašavaju onu iz 2007. kada su dobili derbi koji im nije značio ništa, ali i sprečili Šalke da osvoji prvu titulu posle 1958.



Pre par godina je fudbaler Dortmunda Kevin Groskrojc izjavio da bi se odrekao deteta ako bi izabralo da navija za Šalke.













Derbi je često nasilan što se sa jedne objašnjava socijalnim poreklom, sa druge strane blizinom dva kluba, što pojačava osećaj animoziteta i rivalstva među dva suseda. Zanimljivo da su "kraljevski plavi" bolji dobili su 71 mečeva, rival 62. Nemojte da vas zavara ovaj odnos, u pedesetim i šezdesetim Šalke je bio dominantan.



Najveća poseta u Gelzenkirhenu je zabeležena 1996. kada je meč na Šalkeovom stadionu gledalo više od 71 000 ljudi. Šalke je zabeležio najveću pobedu od 6:1, ali apsolutni rekorder je Borusija sa 6:0.



Najviše pobeda od trenera ima Otmar Hicfild 5, a od igrača dugogodišnji kapiten, sada direktor Mihael Cork.



Pravi veteran na klupi u ovim duelima je Hub Stivens sa 15 mečeva, Jirgen Klop je izgubio polovinu duela od Šalkea, čak 8. I na klupi Dortmunda protiv ovog rivala ima negativan skor.



Šalke ima više navijača od Dortmunda, registrovanih 120 000, Dortmund oko

95 000. U svakom slučaju po broju fanova ovo su nakon Bajerna najveći nemački klubovi.



U ovom veku svakako da je Dortmund mnogo bolji, a Šalke se suočava sa košmarom na svih frontovima. Ovakvu krizu ne pamte, traje već godina, dovoljno je reći da su u poslednje dve sezone bili u donjoj polovini tabele. Zbog finansijske krize i smanjenih davanja od Gasproma, "Rudari" ili "Kraljevsko plavi" moraju da prodaju igrače, menjaju trenere, ali niko nema čarobni štapić. Pre tri godine bili su vicešampioni, ali sada to izgleda kao daleka prošlost. Ono što još treba reći je da je Šalke u dve godine u ligi dobio svega 17 mečeva, dodajte tome i četiri u ovom šampionatu gde su konačno uspeli da uzmu bod u prošlom kolu nakon tri poraza i pošto je odleteo trener Vagner krajem septembra, zamenio ga je Manuel Baum koji je bio selektor omladinske reprezentacije Nemačke.













Loši rezultati plaše navijače, Šalke je tri decenije u eliti, a ukupno je 53 godine proveo u Bundesligi, jedan je od najboljih pet klubova Nemačke od kada se igra jedinstveno takmičenje. Ali, na Veltins Areni koja postoji 20 godina gledaju ka severu, HSV je takođe ponos severa, pa sada igra u paklu Cvajte.



Od 16 golova u četiri kola, pola je primljeno na startu u Minhenu, pa je jasno zbog čega je Borusija veliki favorit.



Samo, stanite, Šalke je bio u nevoljama i pre godinu i po dana pa je ućutkao "Žuti zid" bilo je 4:2 za goste. Odoleli su i na svom stadionu, mada je prošli kratak put u komšiluk završio sa četiri komada u mrežu tima za koji je navodno navijao Adolf Hitler, što klub oštro demantuje, a navijači Dortmunda zlurado pominju kao zanimljivost.



A opet, mnogo radikalnijih elemenata i grupe Skinhedsa obitavaju na žuto-crnoj tribini, Šalkeovi navijači naginju levici zbog radničkog porekla, pa je to još jedan kuriozitet.



"Revier" kako Nemci zovu sudar će paralisati oba grada jer ovde niko ne navija za druge klubove, u prodavnicama u Dortmundu i Gelzenkirhenu za razliku od ostalih delova Nemačke ne možete da kupite Bajernov dres, a i ne pokušavajte da pitate, moglo bi da bude neprijatnosti ili podozrivih pogleda.



Kvota na Dortmund je premala, derbi uvek može da skrene na potpuno drugu stranu...