Derbi Roterdama - Jedni su stari, drugi previše dobri...

Roterdam je jedini grad u Holandiji koji ima tri profesionalna kluba. Po tome su jedinstveni, ali o nekom većem rivalitetu nema govora, jer je Fejenord gigant, a Sparta i Ekscelsior su lokalne stvari.



Dugi niz godina je čak Ekscelsior bio neka vrsta kluba u kome su „Roterdamersi“ svojevremeno razigravali igrače. Sparta je ipak drugi po veličini klub u gradu i najstariji, osnovan je još u 19. veku. Privilegovani slojevi društva, po tradiciji nastanjeni u zapadnom delu grada navijaju za Spartu koja je osvajala titule na početku svog postojanja, ali je poslednji put slavila krajem pedesetih.



Ali, imali su čast da predstavljaju Holandiju u KEŠ uvodnim godinama postojanja, eliminisali su Geteborg, i nakon tri meča (nije bilo produžetaka, niti je važilo pravilo gola u gostima) ispali od Rendžersa.



U stvari do uspona holandskog fudbala i ulaska većeg novca u igri, na „Zamku“ u četvrti Špangen, na zapadu Roterdama se igrao vrhunski fudbal, ali kasnije nisu mogli nikako da izađu iz svojih lokalnih okvira.







Sveli su se na klub čija akademija proizvodi odlične igrače, ne računajući one najveće, u Sparti prve korake prave zaista velike zvezde, Deni Blind je počeo tamo, Depaj, Đini Vajnaldum, Strotan, El Gazi, od novijih izdanaka holandskog fudbala. Ali, čim se izdvoje, postaju lak plen bogatijih, pa su „Gladijatori“ osuđeni na tavorenje negde između elite i nižeg ranga. U ovom veku su ipak više vremena proveli među najboljim holandskim klubovima što zadovoljava ambicije...



Važe za sredinu koja pruža šansu mladim trenerima, Ten Kate, Rajkard, Odri Van Tigelen, Ad de Mos, su radili u Sparti, prethodnih sezona ih je čak vodio Dik Advokat, a jedan od cenjenijih stručnjaka u zemlji, Henk Frejzer sada sedi na klupi. On je počeo kao igrač u Sparti, ali je legenda Fejenorda za koji je igrao gotovo deceniju i tu završio karijeru.



Ali, sve to je neuporedivo sa Fejenordom čiji navijači su našli uporište na dokovima, u južnom delu grada, osnovani su tridesetak godina kasnije od Sparte, ali su odmah privukli obične ljude. Zanimljivo i treći klub, Ekscelsior koji je manje uspešan od Sparte ima širu bazu u „plavim kragnama“, odnosno nižim klasama.







Ipak, i jedni i drugi najmanje vole Amsterdam. U Holandiji često citiraju najpoznatijeg navijača Sparte, Julijusa Deldera, poznatog pesnika, eksperta za džez i radio voditelja. On je svojevremeno rekao da holandski novac rađa u znoju Roterdama, dele ga u Hagu, a bacaju u kanalizaciju u Amsterdamu, aludirajući na život „Amsterdamersa“, drogu i čuvenju lenjost stanovnika ovog grada.



Inače, stadion Sparte od početka veka nosi ime engleskog trenera Denisa Nevila koji je Sparti podario onu poslednju titulu, iz 1958.







Treba reći i da oni nose boje Sanderlenda, krajem 19. veka su bili povezani sa „Crnim mačkama“ pa su uzeli njihove dresove. Sparta je Fejenord dobila samo 18 puta za vek postojanja, derbija, u stvari 99 godina. Poslednji put je to bio 2017. a gol je dao najmanje dobri Pogba, Matijas u prvom minutu. Pre i posle toga, Fejenord je umeo da ponizi Spartu, dali su im u poslednjim godinama sedam golova na „Kastelu“. Navijači manjeg kluba pamte i 2010. kada je tada mladi Kevin Strotman rešio derbi, bilo je 2:1, dobili su posle preokreta.



Fejenord bi mogao da nanese katastrofu Sparti koja je očajno počela, nema pobedu, dok je domaćin ispustio samo dva boda...