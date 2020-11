Derbi Rone – "Bele" protiv "plavih" kragni

Neki ovaj meč zovu samo „derbi“ odnosno takav je bio do arapskog PSŽ, koji deli rivalstvo sa Marsejom, no, kada se saberu titule pre ove decenije, jasno da je epicentar fudbalskog rivalstva leži na severu Francuske.



„Derbi Rone“ je posebna priča, ima regionalni, ali i nacionalni karakter jer su „Les Verts“ odnosno „Zeleni“ i dalje tim koji je osvojio dvocifren broj titula najviše u Francuskoj. Gradove deli 30 kilometara, drugačiji kulturni identitet. Pisali smo o Sent Etjenu, oni grad „plavih kragni“, nekadašnji rudarski kompleks koji je sedamdesetih igrao strašan fudbal.



Lion je administativni sedište pod Alpima, carstvo birokratije i činovnika, i fudbalski suveren u nekadašnjoj rimskoj Galiji u prošloj deceniji. Lion je u tom periodu osvojio sedam titula u nizu, predsednik Ola je stvorio pravu dinastiju, prvo u muškom, pa u ženskom fudbalu i preuzeo primat u regionu.



„Zeleni“ su ispali sredinom osamdesetih i u stvari nikada se nisu vratile u „belle epoque“ kada su ih predvodili naš Ćurković i Mišel Platini. Oni jesu ponovo prvoligaši, igraju u evro-kupovima, ali realno, daleko su od pravih stvari.







I kao takvi, i dalje imaju prednost, koja se doduše topi kao lanjski sneg. Sent Etjen računajući sva takmičenja i dalje ima pobedu više od rivala. Samo 27 igrača nosilo je dres oba kluba, bivši selektor Eme Žake se posvađao, tačnije nisu ga hteli u Sent Etjenu posle 13 godina, pa je poslednje tri proveo u Lionu. On je kasnije i vodio Lion i igrao finale kupa u prvoj polovini sedamdesetih. Svakako, najveće ime je Bernar Lakomb, čovek koji je bio prvak Evrope sa „Galskim Petlovima“ i koji je kao najbolji strelac u istoriji Liona otišao u Sent Etjen koji je bio najbolji tim u Francuskoj. To se desilo 1978. ali je dočekan zvižducima, pa je bio neželjen u oba grada, posle sezone odselio se iz kraja zauvek i igrao za Bordo. Kupe, Dijata, Šted Malbrank, Gomis su igrači za oba kluba, a Malbrank je dočekan sa prezirom među „Zelenima“ kada se vratio iz Engleske, pa se povukao i onda potpisao za Lion.



Ono što je karakteristično za derbi su navijači, Francuska nije zemlja huligana, mada ih ima, ali i Sent Etjen i Lion umeju da naprave probleme. Neki derbiji su prekidani zbog bakljada i upada na teren, a nasilje je bilo uobičajeno u okolini Rone kada igraju ovi rivali.



Navijači Liona znaju da udare i na svoje, „Les Gones“ odnosno „Dečaci“ su prekidali utakmice prethodnih godina, igračima poručuju da se gube iz grada, a prošle zime, kada je gostovao Sent Etjen devet ljudi je povređeno.



I navijači Sent Etjena su prekidali utakmicu pre par godina, kada je njihov tim, sa deset igrača primio pet komada od omraženog rivala. To je bila i najveća pobeda Liona na „Žofri Žišaru“ u istoriji. Nabil Fekir se umalo nije loše proveo, radovao se nepristojno gestikulirajući ka domaćim navijačima koji su provalili na teren, ali ga nisu uhvatili.