Derbi Rajne – Istorija protiv "fabričkih radnika"...

Nije nikakvo čudo da derbi Rajne, ili može se reći jedan od sudara timova iz Bundeslige kojima je ovaj deo Nemačke krcat završi nasiljem. Mnogo je industrije, radnika u čitavom kraju, svi utočište nalaze na stadionu.



Tako da upadi huligana, anarhista kojih ima dosta na tribinama ne samo u Kelnu, Leverkuzenu već i Gladbahu, jasno jesu nešto što klubovi žele da izbegnu, ali nasilje je neizostavni deo.



Kelnovi navijači mrze Leverkuzen nazivajući ga veštačkim klubom, „Jarčevi“ se pozivaju na to da su jedni od osnivača Bundeslige, dok je farmaceutski klub koji čak ima nadimak „fabričkih 11“ tek sredinom osamdesetih uspeo da se dokopa elite. Tada je u klub stigao generalni menadžer Rajner Kalmund koji je iskoristio pad DDR, odnosno nemačko ujedinjenje da dovede istočne Nemce, Ulfa Kirstena, Andreasa Toma i Jensa Melciga. Tada počinje strašan uspon kluba, nekako zajedno sa padom Kelna koji ima dve Bundeslige i četiri kupa, ali je početkom osamdesetih uspeo da osvoji poslednji trofej. I dok je Leverkuzen igrao finale LŠ na Hempdenu protiv Reala, rival je ispao u „Cvajtu“, i Kelnu je borba za opstanak postala navika.



Mržnja je tolika da je Mihael Balak posle pobede nad Šalkeom otišao na tribinu, uzeo mikrofon i skandirao uvrede na račun „Jarčeva“.



„Nije baš da sam se proslavio, ali svi znate šta mi u Leverkuzenu mislimo o Kelnu, ali i oni o nama. Jesam glupo postupio, ipak igram fudbal, moram da poštujem rivala, ali ponela me euforija“, rekao je legendarni Nemac posle incidenta koji nije iznenadio Nemačku.



On je kažnjen sa 80 000 evra a sa „Rajn Energi“ stadiona je stigla poruka da je Balak glupak.



Inače, Rudi Feler koji je direktor Leverkuzena kaže da antipatija jeste velika, ali on je igrao rimski derbi i kaže da je ovo ipak blaže, policija ne mora da vas čuva nakon utakmice, jer huligani se tuku među sobom, ali ne napadaju igrače.







Bajerov napadač Patrik Helmes je prezren kada je rekao da neće slaviti ako da gol Kelnu jer za njih navija od malih nogu. Leverkuzen je da bi pokazao svoju dominaciju, kada su bili najači početkom veka, kupio talentovanog Ojigvea iz Kelna in on je uglavnom sedeo na klupi, a novinari u regiji smatraju da je to bio samo način da pokažu kako je fabrički klub preskočio za desetak godina svog uobraženog rivala koji se stalno poziva na istoriju. Pjer Litbarski se retko pojavljuje na utakmicama Kelna, izviždan je i nazvan Judom iako je imao preko 400 mečeva u dresu „Jarčeva“.







Razlog?



Po povratku iz Japana i na kraju profesionalne karijere postao je pomoćni trener u Bajeru.



Stariji navijači Kelna ne priznaju Leverkuzen za glavnog rivala već Gladbah, podsećajući na velike sedamdesete oba kluba. Ali, oni mlađi smatraju da je Leverkuzen samo predgrađe Kelna i njih mnogo više ne vole od Borusije. Razdaljina između gradova je 15-tak kilometara.



Naravno i ove sezone je ista priča, Leverkuzen je drugi, ima već 15 bodova više od Kelna koji će se boriti za opstanak.“Jarčevi“ su, zanimljivo, dobili dva poslednja meča protiv favorizovanog rivala na svom „Rajn Energiju gde su u derbiju poraženi tri puta u ovoj deceniji u osam susreta ali su i sami dva puta slavili na „Baj Areni“.



Kako igraju ove sezone, teško da mogu da naprave iznenađenje...