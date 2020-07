Derbi pripao Napoliju, Rimljani u slaboj formi

Napoli je uspeo da savlada Romu u okviru 30. kola italijanske Serije A sa 2:1 (0:0) sasvim zasluženo.



Prva ozbiljnija šansa u 13. minutu, tada je Fabijan Ruiz mogao da donese Napoliju prednost, ali je Lopez uspeo da mu odbrani udarac. Dva minuta kasnije šansa i za Milika, a sredinom prvog dela igre Poljak pogađa i prečku.Napoli je bio daleko bolji rival u prvom poluvremenu, a konačno su to krunisali golom u drugom delu igre.Bio je centaršut sa leve strane od strane Ruija, u kaznenom prostoru je bio Hoze Kaljehon koji je odlično reagovao i iz prve poslao loptu iza leđa golmana Lopeza za 1:0. Nije dugo trajala radost Napolija pošto su gosti stigli do izjednačenja u 60. minutu.Bila je to polukontra Rome, Džeko je odlično uposlio Mihtarijana koji je sa loptom pretrčao desetine metara, namestio se na udarac i savladao Merea za 1:1 Ipak, domaći stižu do apsolutno zaslužene pobede i to preko Lorenca Insinjea. Omaleni napadač je uspeo da se dokopa lopte nakon odbitka, pa sa ivice šesnaesterca plasiranim udarcem savlada Lopeza za konačnih 2:1.