Derbi "Minja" – Nevoljene komšije

Nije nikakvo čudo da na utakmici rezervnih timova Brage i Vitorije Gimaraeš izbije tuča na tribinama. Kada igraju ovi klubovi, razbijeni prozori na autobusima, otvoreni sukob na terenu, crveni kartoni su uobičajeni.



Jer, ljudi iz pokrajine Minjo imaju vrelu krv, kao i većina Portugalaca, ali oni su baš posebni.



Zbog toga je svaki sudar regionalnih rivala više nalik ratu nego fudbalskog utakmici.



Pa zbog čega se toliko ne vole Sporting iz Brage i Vitorija koja je udaljena 25 kilometara, autoputem A11?



Nema veze sa fudbalom, naime Braga je bila nekadašnja prestonica Galicije, da one iste na severu Španije, ovaj grad je stolovao današnjem Portu, La Korunji, Vigu, Asturijji dakle mestu na kome je kasnija izraslo špansko kraljevstvo.



Međutim, kada je Portugal postao kraljevina i Alfonso prvi u 12. veku ujedinio teritorije učinilo mu se zgodno da se naseli u Gimaraešu. Pa je tako ovaj grad dobio aristokratsi prestiž, a Braga je postala trgovački i verski centar. Jasno, borba crkve, države i nove klase koja se rađala tokom kolonizacije i jačanja moći kraljevine.



Toliko se nisu voleli da nije postojala jedinstvena železnička linija, dva grada sa severa su izgradila svoje obilaznice ka Portou, kako se ne bi sretali. Ali, na terenu moraju da se sudare. Ako pogledate fudbalsku demografiju zemlje ovo su klubovi sa najvećim brojem navijača van velike trojke. Niko nije ni blizu, a klubovi iz Lisabona i Porto jedino na stadionima u Bragi i Gimaraešu ne igraju na domaćem terenu, tačnije nemaju većinu navijača uz sebe.









Rođeni su gotovo u isto vreme, Braga je godinu dana starija, ali oba kluba su gledala ispod oka rivala, pa su da bi bili što bolji praktično sve postojeće klubove uspevali da podvedu pod jedan gradski. Priča je da su želeli da prekinu dominaciju Marokanaca kojih je bilo baš dosta u tim krajevima, ali u stvari vremenom su se okrenuli jedni drugima kao merilu i želji da se bude bolji od komšije.



Braga i Vitorija nemaju nijednu titulu, u seniorskoj konkurenciji, a kroz istorijske periode nije bilo situacija u kojima su oba kluba u samom vrhu. Nekako su se kroz decenije smenjivali u dominaciji u Minjo regionu, ali je Braga napravila korak više. Vitorija se do tada ponosila sa svojih deset učešća u kupu UEFA, a u drugoj polovini osamdesetih igrali su četvrtfinale.



Ali, Braga je početkom decenije nekoliko godina od kada je bogati kralj transporta Antonio Salvador preuzeo klub uspela da stigne do par Liga kupova, igra finale LE, osvoji Superkup, bili su drugi, treći i čak sedam puta četvrti. To je bio odgovor na Vitorijin uspeh pre 15 godina, kada su u tri turbulentne sezone, prvo nakon gotovo pola veka ispali iz lige, pa se odmah vratili i bili drugi, stigli nadomak Lige šampiona. Ali od tada, u poslednjih deset godina Braga je bez ikakve dileme četvrti klub Portugala.



Iako Vitorija ima više sezona u eliti, imamju samo po jedan kup i superkup, dok je Braga osvojila u dva kupa četiri trofeja. Devet godina u nizu bili su ispred Akademike na tabeli sve do 2017. kada su se komšije stabilizovale i završile kao četvrte. Biznismen Žulio Mendeš je uspeo da smanji dug i ponovo ih učini konkurentnima.



Gimaraeš je domaćin, ima bod više, Braga je izgubila dve od četiri utakmice, no, po procenama je bolji tim. Vitorija nije dobila od januara 2017. velikog rivala, čini se da ćemo gledati oprezan meč, možda će sve biti rešeno u nastavku.