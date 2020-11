Derbi Lombardije – Zapaljeni skuter, Murinjov bes, i Denis "napast"

Iako će Inter na kratak put u Bergamo, za njih to nije nikada prijatno. Doduše, ovoga puta će biti lakše jer nema navijača, pa će „Boginja“ biti oslabljena za tribine koje su zaista u ovom gradiću igrač više. Sukobi sa Interistima traju 50 godina, mnogo je bilo opasnih situacija.



Najpoznatija je svakako ona sa početka veka kada su navijači Intera bacili skuter goste iz Bergama sa gornje galerije „San Sira“. Te sezone je Inter završio kao peti, imao je 25 bodova minusa u odnosu na šampiona Romu. Navijači su pravili probleme na gostovanju Juventusu, već je Inter igrao pred praznim stadionom, a protiv Atalante su se borili za to poslednje mesto u Kupu UEFA.



Tuča je izbila pre meča, nikome nije jasno kako se motor našao na tribini, ima više teorija da su ga prokrijumčarili navijači gostiju, ali da im je otet u tuči. U svakom slučaju iako su Vijeri dva puta i Rekoba pogodili mrežu rivala, navijači se nisu obazirali.



Divljački čin se završio srećno, jer skuter nije ubio nikoga, nakon što su ga navijači Intera zapalili i bacili na donju tribinu. Kapije su otvorene 15 minuta pre kraja kako bi obični navijači mogli da pobegnu pre nego što je počeo obračun policije sa Ultrasima.



Četvorica navijača od kojih je jedan bio iz okoline Bergama su zauvek udaljeni sa stadiona, a Inter je kažnjen, dva sledeća domaća meča je igrao na neutralnom terenu. Ali to ih nije sprečilo da naprave incident na „Madonini“ koju su izgubili 6:0, kada je pogođen Bili Kostakurta, a nekoliko navijača Intera osuđeno da zatvorske kazne.



Ali, kada je sve počelo?



Pa, još 1972. godine, kada su navijači Atalante uništili auto Interove legende Marija Korsa, ali i probali da otmu vozilo Roberta Bonisenje koji se potukao sa napadačima i zaradio kultni status među Interistima. Od tada utakmica nikada nije normalna, rizične su posebno u Milanu jer veliki broj navijača Atalante lako prevali 40 kilometara do grada, a s obzirom na veličinu stadiona, Inter je dužan da pusti u prodaju oko 3500 ulaznica za goste. Krajem sedamdesetih videli smo rat na ulicama Milana kada je otet transparent navijačima Intera, a neretko su navijači Atalante napadali voz koji vozi navijače Intera na gostovanja.



Ali, to je huligansko rivalstvo.













Na terenu je takođe bilo zanimljivih situacija, jedna je vezana za Murinja. Naime, on je stigao u leto 2009. i sve je bilo ok, do gostovanja u Bergamu. Tamo su izgubili 3:1 od Atalante, pa je Portugalac besan ušao u svlačionicu.



Pre toga je novinarima rekao: „Pa oni ne znaju sa kim imaju posla, ako su mislili da sam ja dobar dečko prevarili su se, sada će upoznati moje pravo lice“.



Odmarširao je u svlačionicu, čula se galama bilo je mnogo nagađanja da je izvređao navijače dok jednom nije rekao šta se desilo.



„Nisam mogao da se kontrolišem, rekao sam im da su titule koje su osvojili pre mene, sr... i da su očajan tim. Kasnije sam se izvinio kada sam se ohladio“, objasnio je Murinjo.



„Murinjo me masakrirao, dobio sam sutradan nagradu kao najbolji igrač Italije u prethodnoj sezoni, on mi je rekao da je sramota što sam primilio nagradu, jer sam se blamirao u Bergamu. Da je neko drugi reagovao bih, mnogo puta sam se svađao sa trenerom, ali on ti sve kaže u lice, ja to cenim kod ljudi“, pričao je Ibra.



Zanimljivo da je Murinju četiri meča protiv Atalante dva puta sedeo na tribinama, prve godine je posle suspenzije tim vodio Lele Orijali, Atalanta je vodila sa 3:2, ali su Kambijaso i Ibrahimović za dva minuta u finišu doneli pobedu ekipi. Inter je tada bio najbliže da izgubi na domaćem terenu te sezone, a Portugalac je u svom stilu rekao da bi podavio saradnike da su izgubili meč.







Ali, ni sledeće godine, u sezoni triplete nije pobedio u Bergamu. Vodili su golom Milita, pa je Vesli Snajder dobio crveni karton, da bi rezervista Simone Tiriboki doneo bod „Orobićima“. Ovo je trebalo da bude susret Murinja i Kontea, ali je Ze bio isključen u Torinu u prethodnom kolu, a početnik Konte na gostovanju Atalante u Firenci.



Murinjo je otišao kao pobednik, a posle njega, tri godine Inter nije uspeo da pobedi Atalantu, imali su četiri poraza i dva remija. Čuven je trijumf gostiju od 4:3, bilo je to 2013. godine kada je sa deset igrača gost slavio a Herman Denis, ili „Tenk“ dao het-trik za Bergamaske. Te godine je Argentinac bio „Denis napast“ kao u stripu za Inter i u Bergamu im je dao dva gola, Atalante je dobila sa 3:2 i prekinula seriju komšija od sedam pobeda.



I sledeće godine, Atalanta je odnela bodove sa „Meace“, oba gola postigao je Bonaventura. Inter se proveo loše i pre dve godine kada je dobio četiri komada kod „Boginje“, a zanimljivo da su gosti 16 puta izgubili u Bergamu, dobili 23 meča i da je skor u ovoj deceniji jedva na strani Intera.



Najvažniji meč igrali su u Evropi, Inter je 1991. Izbacio Atalantu u četvrtfinalu, u Bergamu je bilo bez golova, u revanšu je Trapatonijev tim golovima Serene i Mateusa za par minuta trasirao put u poslednja četiri. Isti rezultat je bio i protiv Sportinga, a onda su u italijanskog finalu „crno-plavi“ dobili Romu (pisali smo o tom meču, posle 2:0 u Milanu, golovima Mateusa i Bertija, Roma je dobila golom Ricitelija revanš, ali nije stigla prednost rivala. Bio je to prvi Kup UEFA za Inter u istoriji.



Atalanta je prekinula lošu seriju u Krotoneu, videćemo koliko će Inter biti umoran od meča u Madridu, ali ne bi bilo čudo da domaćin dobije ovaj meč, mada su golovi najsigurnija opcija.