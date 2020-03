Depresivno popodne u Premijer ligi, Arsenal slavi VAR, Palas u seriji, minimalci Šefilda i "Svraka"!

U okviru 29. kola Premijer lige, u terminu od 16h odigrano je pet mečeva.Kolo je pobedom otvorio Liverpul, više OVDE U nastavku runde je Arsenal dočekao Vest Hem u londonskom derbiju, Palas je ugostio Votfrod, dok su "Kanarinci" gostovali na "Bramal lejnu".Sautempton je dočekao Njukasl, dok je na "Molinou" gostovao Brajton.Već u trećem minutu su "Čekićari" ozbiljno pripretili, Boven je pogodio stativu.U 22. minutu velika šansa na drugoj strani, Obamejang šalje loptu pred gol rivala, odlično skače Sokratis, šutira glavom iz odlične pozicije, ali pogađa prečku.Bez golova se otišlo na odmor, da bi nakon osam mintua igre u nastavku gostima pripretio Nketija, ali je Fabijanski bio oprezan, pa je sačuvao mrežu.Fenomenalnu priliku je u 58. minutu da donese prednost Vest Hemu imao Antonio, izbio je sam pred Lena, ali je nemački golman odlično istrčao, skratio mu ugao i sjajnom intervencijom sačuvao mrežu.A onda, 78. minut, Lakazet postiže pogodak, koji je na prvu poništen zbog ofsajda.Usledila je VAR provera, ustanovljeno je da Ozil ipak nije bio u ofsajdu pre nego što je prosledio loptu do Francuza, gol je priznat, Arsenal je poveo, a što je još važnije, ispravna odluka iz VAR sobe, kada su milimetri odlučivali.U finišu su gosti pokušali da dođu do boda, pretili su preko Antonija, Bovena i Alea, ali promene rezultata nije bilo, pobeda Arsenala.Domaćin se našao u velikom problemu već u 28. minutu, Đenepo je bio jako neoprezan, izgubio je loptu na protivničkoj polovini, a onda je u pokušaju da je povrati užasno zgazio protivnika, nakon intervencije iz VAR sobe sudija Skot mu je pokazao crveni karton. Gosti su imali veliku šansu u 45. minutu da iskoriste brojčanu prednost, tačnije najbolju moguću šansu, dobili su penal.Odgovornost je preuzeo Riči, ali je Mekarti uspeo da odbrani njegov pokušaj sa kreča u finišu prvog dela igre i da tako sačuva mrežu.Gosti su u nastavku ipak iskoristili igrača više, igrao se 79. minut kada su poveli, Sent-Maksiman je ukrao loptu neopreznom Valeriju i poslao je u mrežu Sotona. To je bio i jedini pogodak na susretu, važna pobeda za ekipu Stiva Brusa.