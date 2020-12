Den Hag – Huligani plus Kinezi

Kada se pomene Den Hag (ostavite političke konotacije) lokalni klub se više vezuje za navijače nego za rezultate na terenu. Oni ih i nemaju baš, proveli su dobar deo postojanja u nižim ligama, mada ih je trenirao čuveni Ernst Hape, a tokom rata su osvojili dve titule. U kupu su baš sa slavnim trenerom stigli do prvog pravog trofeja, 1967. dok su 1975. ponovili uspeh, savladavši Tvente. Između ta dva trijumfa, poraženi su od čuvene Ajaksove generacije u finalu, a čak su sredinom sedamdesetih stigli do četvrtfinala KPK.



No, kada kažete Den Hag pomislite na april 1982. kada su huligani zapalili Zujderpark, njihov stadion nakon poraza od Harlema. Šteta je bila oko pola miliona dolara, ogroman novac u to vreme. Vatra je zahvatila drvenu tribinu izgrađenu 1928.



Inače, gro navijača koji osim što su opasni, pokazuju i bolju stranu skupljanjem pomoći za izbeglice iz Sirije i Palestine, dolazi iz južnog dela grada Hagenezena, radničkih kolonija. Tu je zemljište bilo od šljake, pa su kuće bile jeftinije. Osim međunarodnih birokrata, oni bogatiji žive u Hagenarenu.



Za ljude iz Haga se kaže da imaju težak karakter, ali da su iskreni. Ono ADO iz imena kluba značiu Alles Door Oefening ili „Sve kroz vežbu“. Oni su novi stadion dobili 2007. mere su mnogo strože, pa su jasno i huliganski ispadi ređi. Ali, ih ima.



Jer, baš protivnik za vikend je onaj koga mrze najviše i tu nije fudbal u pitanju.



Naime, Ajaks je poznat kao klub amsterdamskih Jevreja, pa dobijaju sa stadiona takve rasističke uvrede i podsećanje na holokaust da je većinu na stadionu sramota. Nije da vole rivala, ali nekim stvarima nema mesta. Sa druge strane, kada god gostuje gigant iz Amsterdama, na tribinama nekadašnjeg Kuosera stadiona (zbog japanskih sponzora) koji se dana zove Cars Jeans videćete sirijske i palestinske zastave. I ovo je grad u kome se imigranti osećaju najsigurnije i svi navijaju za Den Hag. Ne postoji šansa da će izbeglice ostati bez hrane i doma, svaki stanovnik je spreman da pomogne.



Ambicije kluba su porasle kada je stigao nepoznati, a bogati kineski biznismen.



U pitanju je bio advokat za patente Vang Hui koji je kupio 98% akcija za oko sedam miliona evra. Njegova firma je radila onu završnu ceremoniju, spektakl na OI u Pekingu. Kineske investicije umeju da budu sumnjive, ali je Hui poznat u svojoj zemlji, dočekan je kao heroj. Uplata za kupovina je kasnila, kod gazde sve kasni. On se sreo i sa premijerom Holandije Markom Ruteom i obećao ulaganja u zajednicu. On je doveo Majka Havenara, čija je majka Japanka i čiji je otac Dido igrao pet godina za klub pre odlaska u Japan. Ali, uplate su stalno kasnije, klub je dobijao opomene, no u Aziji sve ide sporo. Izostala su ogromna pojačanja, ali su ulaganja dovoljna da u Deh Hagu drže glavu iznad vode. Imaju nekoliko igrača iz većih klubova na pozajmicama, prošle sezone su jedva opstali.





Vodili su i Željko Petrović i Aleksandar Ranković prošlih godina, nisu se puno zadržali. Na klupi je bio i Alan Perdju, sada je Rud Brod od novembra trener. Jedna su ostali prošle godine, i sada su u nevolji, samo pobeda cele sezone. I još stiže Ajaks, biće zastava, ali ne i navijača, u Holandiji je lokdaun pet nedelja. Teško da nečemu mogu da se nadaju...