Dekijeva so na ranu Juventusa: "Ulažu, a nikad nisu uspeli ono što smo mi!"

Trener Crvene zvezde za italijanske medije govorio o tamošnjem fudbalu i svojoj povezanosti sa Serijom A, odnosno Interom.



Svi znamo da je Dejan Stanković živa legenda Intera, te da je u istorijskoj 2010. godini, pre tačno deceniju, sudelovao u najvećem uspehu Intera ikada.



Te godine, Inter je pod palicom Žozea Murinja osvojio tripletu, Ligu šampiona, Seriju A i Kup Italije.



"Mi smo ispisali istoriju sa tim timom Intera. Tek posle nekog vremena, postanemo svesni koliki je to uspeh bio, zaista neverovatan. Na primer, Juventus nikada nije uspeo da ostvari takvu jednu sezonu, čak i pored tolikog investiranja u tim", rekao je Stanković.



Ipak, nakon te istorijske godine, sve je počelo da ide nizbrdo. Murinjo je otišao u Real Madrid, došao je Rafael Benitez, usledila je serija promašaja na poziciji trenera, a reklo bi se da je tek dolaskom Antonija Kontea letos, Inter počeo novu ozbiljniju eru.



"Svaka era ima svoj početak i kraj. Ja samo mogu da se zahvalim porodici Morati na čelu sa mojim velikim prijateljem Masimom. Murinjova druga sezona je toliko važna u istoriji kluba, a to smo uspeli zahvaljujući izboru igrača, sistemu i karakteru svih nas. Želeli smo da osvojimo sve. Sećam se da smo imali sreće u Kijevu, potom smo pobedili Čelsi. Imali smo problema sa povredama, svega 13, 14 igrača na raspolaganju čak dva meseca. Ali, jedina stvar koja nam je bila u glavi jeste da stignemo do tog finala 22. maja", prisetio se Stanković.