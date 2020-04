Deki - Prvo Roma, ima poruku za Juve...

Dejan Stanković se prisetio svojih igračkih dana, ali i odlaska iz Zvezde. Naime, on je završio u Laciju, a imao je još dve ponude.



"Istina, hteli su me Roma i PSŽ, želeo sam da pričam i sa Savićevićem na tu temu, znali smo se, ali nismo imali kontakte. Na kraju sam odabrao Lacio. To je jedna velika era, taj Kranjotijev tim je sjajan, ali mogli smo bolje, osvojili smo jednu titulu i jedan Kup Pobednika Kupova, vredeli smo više", prisetio se aktuelni trener Crvene zvezde.



On smatra da je mnogo veći uspeh napravio sa Interom.



"To je neuporedimo, prošla je decenija, tek se sada vidi kakav je to neverovatan uspeh bio. Tripleta koju će teško neko ponoviti. To ostaje deo istorije fudbal. Vidite koliko je uložio Juventus i nije uspeo da to ponovi", kaže Stanković.