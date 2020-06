Definitivno - Junajted nije uspeo, čeka ih pakao ovog leta!

Veliki problem za Mančester Junajted, ostali su bez Odiona Igala. Naime, nisu uspeli da ubede Šangaj da produže pozajmicu Nigerijca, njemu je istekla obaveza danas i mora da se vrati u Kinu, prođe karantin i priključi se pripremama za nastavak sezone.



Igalo je na sve načine pokušavao da ostane, ali nema rešena, tim pre što je iz Azije stigla neverovatna ponuda za produženje ugovora, a nema nikakvih garancija da bi ga Junajted otkupio. Naime, Nigerijac bi, i da se to desilo, morao da pristane na četiri puta manju platu nego u ekipi Šangaja.



Tako je Solskjer ostao bez alternative, u nastavku sezone kada se bude igrali svaka tri dana to će biti pakao, tim pre što se Rašford tek oporavio.



Igalo je dao četiri gola u osam mečeva, u EL i FA Kupu, ima ugovor sa Šangajem do 2022. i kako rekosmo ponudu da produži na još dve godine.



Igalo se nadao da će potpisati novi ugovor sa Šangajem, ali i ostati do kraja leta u Junajtedu, ali su mu iz kluba poručili da to nije moguće...