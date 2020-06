Definitivno, dete je fenomen, Grizman mora da ode?

Katalonija je očarana, Nejmara više niko ne pominje. Ansu Fati je blistao protiv Leganjesa, klinac koji je obeležio početak sezone, a zatim ponovo vraćen u drugu ekipu pošto je srušio sve rekorde u prvenstvu i Ligi šampiona, sada postaje nezamenjiv.



Barselona se nasmejala na ponudu Junajteda od 100 miliona, klauzula je 160, sreća za Barselonu da u ovoj situaciji zbog pandemije to realno niko ne može da plati.



Fati je adut više za Barsu, Brejtvajt i Suarez su ostali na klupi, kada pogledate statistiku, za 735 minuta u ligi momak je ove seuone dao pet golova i imao asistenciju On je drugi najmlađi igrač posle Krkuća koji je tako brzo dao pet golova u španskom šampionatu.



Ali, u Barsi neće ponoviti grešku, postepeno će ga uvoditi u tim, doneo im je 10 bodova sa tih pet golova, ako Barsa osvoji titulu, Ansu Fati že biti značajan deo. Preuzeo je odgovornost kada je Mesi bio povređen na startu, sada ne smeju da ga potroše, to je znao i Valverde i sada Setijen.



Ovo istovremeno komplikuje stvari za Grizmana koji je bio negledljiv, prvi na poziciji napadača, ali i posle kada se vratio na bok, jednostavno ovo nije pravi Francuz.



Sve su češća mišljenja da je promašena investicija, da ako se vrati Dembele, uz Fatija i Suareza i ako stigne Lautaro, Francuz nema šta da traži u klubu.







"Možda je bolje da ode, teško je uspeti u Barseloni kad te odmah ne prihvate, pa ni Anri nije mnogo učinio", podsetio je nekadašnji francuski reprezentativac Erik Di Meko. Ali Grizman je obavestio Barsu da neće nigde, samo, ako bude osuđen na epizodne uloge sa 20 miliona evra godišnje plate, to će biti nož u srce kluba koji je napravio previše grešaka u prelaznim rokovima u poslednje tri sezone.