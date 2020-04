Definisano, ovo je raspored Serije A!

Sve i dalje ostaje u rukama virusa, ili da budemo blaži, trenutka kada će se Italija izboriti sa koronom. Ono što je sada jasno je da do polovine aprila, tačnije do posle Uskrsa nema treninga, karantin je i dalje na snazi.



Epidemiološka kriva se stabilizovala, to hrabri Italiju, ali postoji bojazan da posle severa ne bukne negde drugo žarište.



Kakav je plan Serije A?



U najboljem slučaju treninzi bi bili nastavljeni oko 20. aprila, a tek posle mesec dana bi bio nastavak šampionata. Ostalo je 12 kola, plus četiri odložena meča, dueli Intera i Sampdorije, Atalante i Sasuola, Verone i Kaljarija, Torina i Parme. Dakle, ovi mečevi bi trebalo prvo da se odigraju, a da onda šampionat bude nastavljen.



Završetak je planiran za 1. jul, mada bi kraj mogao, ako bude pomeren nastavak da bude i nešto kasnije, u prvoj nedelji jula.







Prema tom planu za 43 dana bi trebalo da bude odigrano 124 utakmice kako bi se završilo regularno prvenstvo. To bi značilo da bi novi šampionat počeo polovinom septembra. UEFA je spremna da odloži završnice evro-kupova za jul i polovinu avgusta, pa bi i nova sezona mogla da počne znatno kasnije.



Ali, kako rekosmo, iako plan postoji, i iako je prvi čovek lige Gravina rekao da će se šampionat igrati, da je to cilj i da Italija mora da dobije prvaka, i dalje sve zavisi od daljeg toka epidemije.