Novi osvajač Svetskog klupskog prvenstva za 2020. godinu neće biti poznat do njegov završetka, već će zbog komplikacije sa virusom COVID-19 njegovo ime biti poznato u februaru.



FIFA je odlučila da događaj koji je narednog meseca trebalo da se održi u Kataru pomeri za period od prvog do 11. februara nadajući se da će epidemiološka situacija tada biti daleko povoljenija.



Tada će biti poznato da li fudbaleri Bajerna iz Minhena svojoj kolekciji trofeja pridružiti još jedan.



Podsetimo, ove sezone su osvojili Bundesligu, Kup i Superkup Nemačke, Ligu šampiona i UEFA Superkup.



Preostalo je još samo da postanu svetski klupski prvaci, ali to neće moći ove godine.