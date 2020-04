De Hea "promenio ploču" na radost navijača Junajteda!

Golman Mančester junajteda David de Hea rekao je danas da se nada da će dugo ostati u tom fudbalskom klubu.De Hea je na leto 2011. godine iz Atletiko Madrida prešao na Old Traford i borio se za mesto u timu sa Andersom Lindegardom. Kada se ustalio u timu, bio je jedan od najvažnijih igrača u osvajanju poslednje titule prvaka sa Aleksom Fergusonom u sezoni 2012/2013, kada je u 11 utakmica sačuvao svoj gol i zaradio mesto u najboljem timu Premijer lige.Mančester junajted od tada nije osvojio Premijer ligu, ali je De Hea je za to vreme bio jedan od najboljih igrača ekipe osvojivši četiri priznanja za najboljeg igrača sezone.On je produžio ugovor sa klubom do septembra 2023. godine., rekao je De Hea za klupski sajt.Pre nego što je prekinuto takmičenje u Premijer ligi zbog pandemije korona virusa, Junajted je imao niz od 11 utakmica bez poraza, sa osam pobeda i samo dva primljena gola.Dobra forma Junajteda poklopila se sa dolaskom Bruna Fernandeša iz Sportinga iz Lisabona, u januaru. De Hea se nada da će ekipa nastaviti tamo gde je stala kada se sezona nastavi, posebno jer se posle povreda vraćaju Markus Rašford i Pol Pogba., naveo je on., dodao je španski golman.