De Hea izdao i trenera i najmoćnijeg menadžera sveta?!

Mnogo bure u Španiji izazvao je intervju Emilija Alvareza, bivšeg trenera golmana u Mančester Junajtedu koji je napustio klub, iako je doveden na zahtev Murinja, kako bi De Hea ostao na "Old Trafordu".



Alvarez je dao otkaz, on je "stvorio" De Heu u Atletiku, uvek bio uz njega, a Murinjo je insistirao da Alvarez dođe u Englesku, kako bi De Hea ostao u klubu.



Međutim, Alvarez je otišao, razočaran ponašanjem golmana, to se nekako poklopilo sa novim ugovorom i lošom formom Španca.



"Da se razumemo, nisam napustio Junajted zbog Junajteda, već je neću da radim sa Davidom. Čitav život sam uz njega, podržavao sam ga u Atletiku, a on je tri godine pregovarao i potpisao ugovor meni iza leđa. Ni, to nije problem, hteo je da ode iz kluba, Žoze me je molio da ga treniram opet kako bi ostao u Junajtedu, pristao sam, ali stvarno, sa De Heom ne mogu".



Razlog je i Mendeš.



"Izdao je i čoveka koji mu je uterao toliki novac u džep, pregovarao o ogromnom ugovoru, izborio se za sve uslove koje je David postavljao. Onda je prestao da sarađuje sa Mendešom. Kada sam to video, stvarno, nema razloga da budem uz njega, bilo mi je neprijatno da radim sa njim", obrazložio je Alvarez svoju odluku...







Alvarez nije bio posebno uspešan golman, prošao je školu Reala, ali je veoma cenjen kao trener, od početka veka radi sa golmanima i izbacio je niz dobrih čuvara mreže...