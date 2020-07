Dao gol na "Marakani", sada je dobio pet godina zatvorske kazne!

Fudbaler Olimpijakos Ruben Semedo osuđen je na pet godina zatvora, doduše uslovno, a uz to mu je zabranjen i ulaz u Španiju u narednih osam godina.Proglašen je krivim za nekoliko krivičnih dela, koja je počinio dok je bio fudbaler Viljareala.Priznao je krivicu za pljačku, napad, kidnapovanje i posedovanje oružja, ali je istakao da je to radio za treće lice, kojem je dugovao novac.Semeda je španska policija uhapsila 2018. godine, proveo je pet meseci u zatvoru, pre nego što je platio kauciju u iznosu od 30 hiljada evra, kako bi nastavio svoju fudbalsku karijeru.Viljareal ga je odmah suspendovao i zamrznuo mu primanja, gledali su da ga prodaju, bio je na pozajmicama u Ueski i Rio Aveu, a minulog leta je potpisao za Olimpijakos.Portugalac je u februaru 2018. godine sa još dvojicom kidnapovao i vezao čoveka, kojem je prećeno i vatrenim oružjem, a kasnije mu je i opljačkao kuću.Imao je i ranije problema, 2017. godine je nosio vatreno oružje u jednom noćnom klubu, a drugom prilikom je razbio flašu o glavu čoveku.Navijači Crvene zvezde ga pamte po susretu sa Olimpijakosom u grupnoj fazi Lige šampiona ove sezone, kada je bio strelac prvog pogotka na "Marakani", da bi Zvezda kasnije stigla do preokreta i pobede rezultatom 3:1