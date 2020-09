Danski šampion ili Andersenova bajka?

Priča je kao Andersenova bajka. Ima i srećni kraj, mada traje već godinama. Ako ste čitali naš tekst o Brentfordu, pominjali smo Mitjitland kao klub u kome je proverena „Moneyball“ teorija, preneta iz bejzbola.



Ako niste gledali sjajni film o Biliju Binu koga tumači Bred Pit, matematička formula, odnosno angažovanje igrača po njihovoj realnoj ceni, dovela je Ouklend do polufinala plej ofa MLB lige, sa malenim budžetom. Imali su isto pobeda koliko i slavni „Jenkiji“ sa 13 puta manje uloženog novca u plate. Upravo je tim sistemom Boston stigao do prve titule u 100 godina, Red Soksi su primenili sistem, a nešto slično su njihovi vlasnici, pre svih Džon Henri pokušavaju u Liverpulu, mada su shvatili da fudbal nije bejzbol, ali svejedno nešto od toga je dovelo Redse do titula u Evropi i PL.



Sve to primenio je Brentford koga je utakmica na Vembliju delila od istorijskog plasmana u PL, ali ne, pre nego što je teorija proverena u Danskoj. Vlasnik Brentforda Mejtu Neman je sa Markom Varburtonom i Dejvidom Virom proverio formulu u Danskoj i radila je.



Jer, Mitjitland, šampion ove zemlje je bio na korak od bankrota kada ih je Englez preuzeo. On je prethodno zaradio bogatstvo sa svojim SmartOdds modelom klađenja, a to je preneo u funkcionisanje kluba.



Investirao je u danski klub oko sedam miliona evra, Rasmus Ankeren predsednik je sa oduševljenjem dočekao priliku da ne brine o novcu. Sve je bilo drugačije, Mitjitland je do besvesti vežbao prekide, dovođeni su igrači otpisani iz velikih klubova i uloženo u akademiju iz koje su izašli sjajni fudbaleri. Pomenimo Pione Sista koji je sa 20 godina srušio neprikosnovene „Lavove“ iz Kopenhagena i doneo titulu pred 11 000 egzaltiranih navijača 2015.









Igrači su radili naporno van terena, suočeni sa neverovatno detaljnim analizama, snimcima, razgovorima i taktičkim novinama. Umesto jednog skauta, dobili su na desetine, uspostavili bazu igrača od 22 do 26 godina koji nisu povređivani, ali nisu ni dobili šansu u velikim klubovima. Tako su iskopali praktično fudbalere koji vrede više nego što su za njih platili.



Za razliku od Brentforda koji nema fudbalsku školu jer ne žele da ulažu u igrače koje će im oteti veliki klubovi pre nego što postanu punoletni, Mitjitland izbacuje mlade igrače, jer oni realno nisu zreli za jaka takmičenja, dok ne dobiju šansu u danskoj ligi. Iako imaju manji budžet od četiri ili pet klubova u ligi, oni su uspeli da osvoje od primene „Moneyballa“, jedno tri prva, jedno drugo, dva treća mesta, i plus da izmu kup.



Vratili su titulu prošle sezone, i ponovo su u kvalifikacijama za elitu. Igrali su tri puta u LE grupnoj fazi, čak 2016. Prezimili pre ispadanja od Junajteda koji je osvojio trofej.



Ali, san je Liga šampiona, ispadali su od Apoela na gol u gostima i Astane, sada su eliminisali Ludogorec i Jang Bojse i ovo je istorijska šansa. Ali, moraće u Pragu da eliminišu Slaviju, kako bi napravili najveći uspeh u istoriji. U suprotnom, ostaje LE kao uteha...





Priznajte, ovo je sjajna uvertira u večerašnji meč kvalifikacija za LŠ između Slavije iz Praga i Mitjilanda!