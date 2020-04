Danijel Levi je neverovatan, "smenio sam te, vrati deo novca zbog korone"!

Totenhem je prvi klub koji je poslao zaposlene na prinudno odsustvo i nakačio se na državnu šemu pomoći što je izazvalo buru. Levi je i sebi smanjio primanja, odrekao se novca, ne radi se o ličnoj koristi, već jednostavno sa predsednikom Totenhema je nemoguće izaći pozitivan iz posla.



Legendarne su priče oko njegovih pregovora sa Perezom prilikom prodaje Bejla, Modrića, takođe, kada nije mogao da uzme dovoljno novca za jednog igrača, naterao je njegovog menadžera da kupi sedišta u loži "Vajt Hart Lejna" kako bi isterao svoje i dobio planirani novac.



Priče prerastaju u legendu, a sada se obratio Poketinu koga je smenio tokom sezone.



Argentinac nije našao angažman i ne žuri mu se, ima čvrst ugovor i na platnom spisku je Totenhema. Nema nikakve veze sa klubom, niti je u Londonu, jedno vreme je bio u rodnom Santa Feu, zatim u Barseloni.



Ali, Levi ga je kontaktirao i tražio od njega da se odrekne dela novca.



Naime, Totenhem Poketinu, dok ovaj ne nađe novi posao isplaćuje oko 10 miliona evra po sezoni, Argentinac ima dug ugovor i hipotetički ne bi morao da radi do 2023. i da svake godine prima ogromne pare od "Pevaca".



Ali, Levi traži da se Poketino i njegov stručni štab odreknu dela novca zbog virusa, on ne može da im smanji platu, kao ni igračima, ni Murinju, ali to mu nije smetalo da stupi u kontakt sa bivšim trenerom i traži da vrati deo novca...



Jasno, odluka je u rukama Poketina...