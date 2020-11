Dani Alveš napao Juventus i Barsu, bez dlake na jeziku!

Dani Alveš ima već 37 godina i trenutno je član Sao Paula, a govorio je medijima o svojoj karijeri.



Pomenuo je godinu u Juventusu kao najgoru.



"Godina koju sam proveo u Juventusu je bila najgora u mojoj karijeri. Hteo sam da budem kao u Barseloni, ali nije bilo tako. Morao sam da budem fleksibilniji", rekao je Dani Alveš.



Nakon samo godinu dana u Juventusu, Dani Alveš je prešao u PSŽ.



"Hteo sam ja da ostanem u Barseloni ceo svoj život, ali su bili nepošteni prema meni. Želeli su da me se otarase. Da su me tretirali kako je trebalo, ja bih i sada bio u Barseloni", rekao je on.



"Odbio sam ogroman novac od Real Madrida, voleli to ili ne, to je veliki klub. Sve to da bih otišao na Kamp Nou i nisam želeo da budem otpušten. Želeo sam da odem kad sam hteo, ali sam video da me guraju iz kluba", rekao je on.