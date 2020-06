Danas igraju Englezi!

Nakon tri meseca pauze, vratila se Premijer liga.Danas su na programu dva susreta, sa kojima će biti kompletirano 29. kolo.Od 19h sastaju se Aston Vila i Šefild junajted, od 21:15h je na programu prava poslastica, Mančester siti će ugostiti ekipu Arsenala.Što se tiče duela u Birmingemu, koji će označiti povratak fudbala u Engleskoj, obe ekipe će imati veliki motiv da upišu tri boda.Vila će se do kraja sezone boriti za opstanak, pobeda protiv "Blejdsa" bi ih izbavila iz opasne zone, dok bi Šefild trijumfom skočio na čak peto mesto na tabeli i nastavio bi svoju borbu za Ligu šampiona.Što se tiče sastava, Din Smit ne može još uvek da računa na golmana Toma Hitona i napadača Veslija, koji se još nisu oporavili od povrede kolena. Dobra vest je da se u tim vratio odlični vezista Džon Mekgin, koji je imao problema sa povredom članka.Sa druge strane, Kris Valjder će imati sve igrače na raspolaganju.Prvi meč pripao je Šefildu, koji je na svom "Bramal lejnu" slavio sa 2:0, pa će tako pokušati da dođe do duple pobede protiv Vile po prvi put još od sezone 1965/66.Ove dve ekipe su minule sezone u Čempionšipu odigrale fantastičan meč, Šefild je vodio sa 3:0 zahvaljujući het-triku Bilija Šarpa, da bi Vila u poslednjih 10 minuta postigla tri pogotka i došla do boda.Forma svakako više ne igra ulogu, ali valja pomenuti da je Šefild izgubio samo dve od poslednjih 13 utakmica u Premijer ligi (četiri pobede, sedam remija) i to od Liverpula i Mančester sitija.Meč će suditi Majkl Oliver, a ovako bi trebalo da izgledaju startne postave:Aston Vila:Šefild junajted: