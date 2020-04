Dan "D" za Premijer ligu, sukob, veliki protiv malih, da li je ovo uvod u slom engleskog fudbala?

Neke stvari će biti jasnije nakon današnjeg sastanka deoničara, odnosno klubova u PL. Današnji sastanak će biti prepun tenzija, jasno je i zbog čega, treba nekako naći rešenje da se sezona završi na terenu, kako bi se izbegao ogroman gubitak od TV prava.



Većina klubova želi da sve bude gotovo do 30. juna, ali oni najveći su da se datum prolongira na 12. jul, kada je poslednji rok da se prvenstvo završi. Prema informacijama od noćas, za tu inicijativu im nedostaje većina od jednog glasa, treba nekoga ubediti inače će biti izglasano da šampionat mora da se završi do 30. juna.



To u ovom slučaju deluje nemoguće, dok se kriza smiruje na kontinentu, u Engleskoj besni, a zemlje preko Lamanša su zabrinute. Karantin je produžen na tri nedelje, ali i dalje nema bitnijeg pomaka, broj zaraženih raste.



Sigurno je da plan koji podrazumeva nastavak šampionata početkom juna znači da za četiri nedelje, odnosno 30 dana klubovi treba da odigraju 12 mečeva, što bi donelo veliki rizik od povreda. Sve će naravno biti iza zatvorenih vrata, odnosno bez publike, što znači i gubitak od 200 miliona evra za povraćaj novca vlasnicima sezonskih karata i korporativnim partnerima.













Ostaje i izostanak dogovora sa igračima, oni su osnovali na inicijativu kapitena Liverpula Hendersona fond mnogi ih optužuju da je to dimna zavesa za to što ne žele da se odreknu plata.



Klubovi pokušavaju da se dogovore sa svojim igračima, Arsenal je blizu, ali ostali nisu. Teško da će biti doneta obavezujuća odluka, unija fudbalera je čvrsta, pa će klubovi svaki za sebe morati da dogovaraju smanjenje. Ako igrači ne pristanu, vrlo je jasno, slobodni su u slučaju da ne prime platu zagarantovanu ugovorom. Za razliku od nižih liga, zvezde PL neće imati problem da nađu angažman u Španiji, neki i u Italiji, mada će i tamo biti smanjenja. Ali, klubovi ne bi dobili nikakvo obeštećenje što bi uništilo engleski fudbal.



Hoće li danas biti odluke, hoće li kao krajnji rok biti postavljen 30. jun što žele manji klubovi, ili će top 6 uspeti da izdejstvuje da se fudbal igra u julu (krajnji rok je 12. jul), ostaje da vidimo. Tu je i problem igrača kojima na kraju sezone ističu ugovori...