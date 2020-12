Dalić: "Zahtevna grupa, ali ne bežimo od uloge favorita"

"Kao što je uglavnom slučaj, žreb je mogao biti i bolji i lošiji, ali Hrvatska je s razlogom bila medju prvim nosiocima i ne trebamo bežati od uloge favorita", rekao je Dalić, prenela je Hina.



Žrebom i Cirihu, odlučeno je da će selekcija Hrvatske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine igrati u Grupi H sa selekcijama Slovačke, Rusije, Slovenije, Kipra i Malte.



"Naš cilj je plasman na Svetsko prvenstvo, a ovo je grupa u kojoj to možemo ostvariti. Jake utakmice iz protekle dve godine dobro su nam došle kao priprema za ove susrete. Iz drugog i trećeg šešira dobili smo Slovačku i Rusiju, protivnike sa kojima imamo relativno sveža iskustva, oni će biti naši najveći konkurenti za prvo mesto", rekao je Dalić.



"Medjutim, ni ostale utakmice nisu jednostavne jer smo iz većine jakih grupa dobili ponajbolje reprezentacije. Ali, Hrvatska je favorit i tako ćemo se postaviti od početka", dodao je selektor svetskog vicešampiona.



Kvalifikacije počinju u martu, a ekipe čeka naporan raspored sa po tri utakmice u martu i septembru.



"Navikli smo na takav raspored u protekla dva meseca, videli smo da to nije lagano jer nema vremena za trening. Nemamo mnogo prava na greške, ali ulog je Svetsko prvenstvo i tako moramo da pristupimo od prvog minuta prve utakmice. Priželjkujem samo da svi budemo zdravi jer kada imamo sve igrače na raspolaganju, onda smo pravi i kvalitetni i duboko verujem, najbolji u ovoj grupi", naveo je Dalić.



"Grupa je zahtevna, s jakim protivnicima koje poštujemo. Ali, Hrvatska u Kataru želi da brani svoje srebro i učinićemo sve da to ostvarimo", dodao je on.







Kvalifikacije će se igrati od marta do novembra sledeće godine, ekipe će igrati svaka sa svakom, na domaćem i gostujućem terenu.



Pobednici grupa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine, a 10 drugoplasiranih ekipa igraće u baražu. U baražu će biti i dve najbolje ekipe iz Lige nacija koje prethodno nisu uspele da se direktno plasiraju na Mundijal ili izbore mesto u baražu. Baraž će se igrati u martu 2022. godine.



Na turniru će učestvovati 32 ekipe, od kojih 13 iz Evrope.



Svetsko prvenstvo u Kataru biće održano od 21. novembra do 18. decembra 2022.