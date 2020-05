Da vam je neko rekao, ne biste se verovali, "La Masija" ne može da se poredi sa Realovom "Fabrikom"!

Kada se spomene omladinska fudbalska škola u Španiji, mnogima na pamet prvo padne Barselona.



Real je nekako uvek bio po strani, ali izgleda da se trendovi menjaju.



Dnevnik As je izbrojao čak 41 fudbalera u evropskim šampionatima koji su ponikli u Valdebebasovoj čuvenoj "La Fabriki".



Još 42 momka koja su ponikla u Realu nastupaju za klubove širom Primere.



Real je umnogome profitirao od prodaje svoje dece, pa španski dnevnik tvrdi da je upravo to jedan do razloga finansijske stabilnosti kluba sa Santijago Bernabeua.



Igrači poput Markosa Ljorentea, Morate i Hesea Rodrigeza doneli su veliku zaradu, a u prethodnih deset godina Real je prihodovao od prodaja igrača iz svoje škole čak 300 miliona evra.



Sve bolji rezultati mlađih kategorija i značajno ulaganje u omladinsku školu doveli su do toga da devet od 13 selekcija postane šampion u svojoj ligi prošle godine.



Kada se na to dodaju igrači koji su trenutno u prvom timu ili se očekuje da preuzmu ključnu ulogu u ekipi, nema sumnje da u "kraljevskom klubu" rade na pravi način kada su u pitanju mladi fudbaleri.