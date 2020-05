Da, to smo čekali, tu je datum, a tu je i plan nastavka Lige šampiona!

Radio Monte Karlo, koji među fudbalskim medijima važi za jednan od najpouzdanijih, večeras je potvrdio - Liga šampiona se vraća u prvoj polovini avgusta!



Kako je preneo izvor blizak Nionu, UEFA je odlučila da po kratkom postupku završi tekuću sezonu u Ligi šampiona, koja je prekinuta na polovini osmine finala. U tom trenutku su prošli RB Lajpcig, Atalanta, PSŽ i Atletiko Madrid, dok će ostali mečevi biti odigrani u avgustu.



Po ovom receptu, preostali mečevi osmine finala Juventus - Lion, Barselona - Napoli, Bajern Minhen - Čelsi i Mančester Siti - Real Madrid, biće odigrani, za vikend, 8. i 9. avgusta.



Odmah naredne nedelje, tačnije tri dana kasnije, u utorak i sredu već startuju četvrtfinalni mečevi!



Ako uzmemo u obzir da su poslednji mečevi Lige šampiona odigrani 11. marta, nastavak bi bio na programu tačno pet meseci kasnije.



Ovaj format je još ranije bio u domenu glasina, da će se tokom avgusta odigrati LŠ i LE, u razmaku od tri nedelje, a sada kada je Radio Monte Karlo to potvrdio, sve je izvesnije da će se to i dogoditi.



Po ranijim spekulacijama, u ovom slučaju bi se finala odigrala 26. i 29. avgusta, domaćini ostaju isti - Gdanjsk i Istanbul.



U prevedenom značenju, samo za naše uši, to znači da ćemo u razmaku od 21 dana odgledati sve preostale utakmice Lige šampiona.



Kao što rekosmo na početku - "The champioooons!"