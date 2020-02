Da se ne zaboravi, čovek koji je razotkrio Siti i dalje trune u zatvoru!

Dok svet obilazi vest o sudbini Mančester Sitija, kazni i izbacivanju iz Lige šampiona, čovek koji ih je razotkrio jhe i dalje u zatvoru.



Haker Rui Pinto koji je ukrao mejlove na osnovu kojih je donesena presuda i dalje je u pritvoru, suočava se sa 90 optužbi za hakovanje, sabotažu i prevaru.



Sinoć su ga se ponovo setili, dosta medija je podsetilo da i dalje čeka suđenje, od marta je u zatvoru, odbijena je žalba da bude pušten do početka suđenja.



Navijači Dortmunda su sinoć istakli transparent sa zahtevom da bude pušten, sam Pinto je nedavno "Špigelu" koji je objavio njegove mejlove rekao da je svestan posledica, ali i da u Portugalu ne postoje zakoni koji štite uzbunjivače.



On je rekao da su mu oduzete i beleške koje je vodio u ćeliji, da je to protiv zakona i da su mu vratili svesku tek posle mesec dana, ali su zadržali njegove beleške.



"Plaše se onoga što znam, zato me ne puštaju, nadaju se da ću izgubiti razum", rekao je Portugalac.