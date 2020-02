Da li su igrači Sitija "gubitnici"?

Mančester Siti sve karte baca na Ligu šampiona.



Osvajanje iste bi bila neverovatna priča sa tim da su "građani" iz iste izbačeni u naredne dve sezone. Moćni tim Pepa Gvardiole nikada nije dogurao više od polufinala elitnog takmičenja, 2016. godine ih je na korak do finala sprečio upravo Real Madrid sa kojim će igrati za četvrtfinale prekosutra.



Siti je dominirao Premijer ligom, ali neuspeh u evropskom takmičenju ih može obeležiti kao 'gubitnike' ako je suditi prema rečima De Brujnea.



"Ako ne osvojimo Ligu šampiona svi će nas posmatrati kao gubitnike kao u prethodnih pet godina. To je nešto što nismo uspeli da osvojimo još uvek. Imamo želju uvek da osvojimo sve trofeje, ali ponekad je drugi tim bolji - kao Liverpul ove sezone. Jednostavno tako je i moramo to prihvatiti. Igramo naravno sa Madridom, najuspešnijim timom u takmičenju. Verujem da možemo pobediti ako igramo svoju igru, igrajući ofanzivni fudbal, pritiskati ih. Pokušaćemo da igramo dobru utakmicu", izjavio je De Brujne za engleski Telegraf.









Duel Gvardiole i Zidana je nešto što ceo svet iščekuje, do susreta u Madridu je ostalo još samo dva dana.