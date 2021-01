Da li je Zidan pogrešio sa Norvežaninom?

Gde je nestao Martin Odegard?



Zinedin Zidan je insistirao na ranijem povratku sa pozajmice iz Real Sosijedada, ali to do sada nije donelo nikakve rezultate.



Odegard je imao minutažu na početku sezone, da bi nakon lakše povrede, u proteklih mesec dana potpuno pao u drugi plan.



Norvežanin je odigrao samo sedam minuta na poslednjih šest mečeva, a na pet nije ulazio u igru uopšte.



Poređenja radi, prošle sezone odigrao je čak 31 utakmicu u La Ligi i to 29 kao starter.



Madridski mediji se pitaju da li je njega bolje da ode na pozajmicu, jer je i dalje veoma mlad, i neophodno mu je da igra.



Odegard je ove sezone upisao tek devet nastupa, bez učinka, nema ni gola ni asistencije, što je zaista bilo neočekivano kada se letos vratio u Madrid.





Podsetimo, on je u Real stigao još kada je trener bio Karlo Anćeloti, koji ga je odmah poslao na pozajmice.





Igrao je za Herenven i Vitese pre povratka u Španiju, odnosno Real Sosijedad.