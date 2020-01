Da li je Setijen bio greška? Valensija razbila Barsu na "Mestalji"!

Najpre su u 12. minutu dobili penal, Pike je srušio Gaju, sudija pokazao na kreč.Maksi Gomez je preuzeo odgovornost, ali ga je Ter Štegen pročitao i tako po prvi put u dresu Barselone uspeo da odbrani jedan penal.Mogao je Gomez da se iskupi samo 10ak minuta kasnije, odličan udarac, ali Ter Štegen brani, odbitak Soler šalje do Gameira, Francuz odmah šutira, ali ponovo Nemac sjajno interveniše.U 29. minutu Gameiro opet blizu gola, pogađa prečku, dva minuta kasnije Kokelan šutira nakon odbitka, ali Ter Štegen je bio na pravom mestu.Barsa bez izglednijih prilika u prvom poluvremenu, bez golova se otišlo na odmor, detalje iz prvih 45 minuta pogledajte OVDE Nakon samo tri minuta igre u nastavku "Slepi miševi" ipak dolaze do prednosti, Maksi Gomez snažno šutira iz kaznenog prostora rivala, lopta pogađa Albu i odseda u mrežu Katalonaca za 1:0 na "Mestalji". Prva prava prilika za Barsu u 74. minutu, tukao je Mesi, ali je Domenek dobro intervenisao.A onda, tri minuta kasnije, kontra Valensije, Maksi Gomez ostaje sam na levoj strani, dobija loptu i matira Ter Štegena, od tragičara izrasta u potpunog heroja, 2:0 za "Slepe miševe". Postiže Valensija i treći gol par minuta kasnije, strelac je bio Gabrijel Paulista nakon kornera , ali sudija je odlučio da zbog navodnog prekršaja poništi gol i vrati loptu domaćinu da izvede novi korner.Barsa bez prave prilike do kraja, pobeda Valensije, prva na "Mestalji" protiv katalonskog sastava posle 12 godina i prvi poraz Kikea Setijena na klupi "Blaugrane".Barsa ostaje prva sa 43 boda, ali i utakmicom više od Reala, Valensija je skočila na peto mesto sa devet bodova manje od današnjeg rivala.