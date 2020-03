Da li je selektor Brazila i javno "pogurao" Nejmarov transfer?

Ceo svet zna da Nejmar želi da se vrati u Barselonu, te da i njega Barsa želi nazad, ali to je prilično težak posao i praktično neizvodljiv transfer.



Pre svega, Barsa i PSŽ imaju verovatno najgori mogući odnos od svih klubova u Evropi, a sve je upravo i počelo Nejmarovom selidbom u Pariz.



Sada, Nejmar želi da se vrati, pokušava na sve moguće način da izdejstvuje svoj povratak, a izgleda da mu se u tome pridružio i selektor Brazila Tite.



On je otvoreno kritikovao pojedine odluke Tomasa Tuhela koje su direktno uticale da Nejmar pokaže svoj puni potencijal.



"Najbolju Nejmarovu verziju gledali smo u Barseloni. Njegova igra se mnogo promenila nakon što je Tuhel počeo da igra u formaciji 4-4-2. Nejmarova pozicija je time najviše ugrožena", rekao je Tite, koji smatra da je Nejmar jedini rame uz rame sa Leom Mesijem i Kristijanom Ronaldom.



"Izuzev Mesija i Ronalda, nisam video nijednog drugog fudbalera koji može da dostigne taj nivo osim Nejmara. Kada je on u svojoj punoj fizičkoj i mentalnoj snazi, ni Grizman, Azar, ni Pogba ne mogu da budu na tom nivou", istakao je Tite.



Sapunica se nastavlja, ko zna šta nas još čeka kada prođe sav ovaj haos oko koronavirusa, kada se nastavi sezona i počne prelazni rok...