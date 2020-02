Da li je ovo razlog što je Mbape ljubomoran na Nejmara?

Nije neočekivano, naime, 11 najskupljih, odnosno najviše plaćenih igrača Francuske igraju za PSŽ. To je obesmislilo ligu, ali donelo i probleme u svlačionici kluba. Jedan od glavnih je rivalitet Nejmara i Mbapea, razlog je to što Francuz oseća da je kod Tuhela i dalje Brazilac najvažniji igrač ekioe.



Nejmar je stigao za oko 220 miliona evra, on ima platu od oko 34 miliona godišnje i daleko je najplaćeniji igrač Francuske i drugi na svetu, iza Mesija.



I to je kamen spoticanja, jer ono što je dozvoljeno Nejmaru, počev od ponašanja, biranja utakmica, čestih putovanja kući, drugima nije. Mbape to oseća kao nepravdu, na kraju, on je plaćen ne mnogo manje od Neja kada je transfer u pitanu, čak 180 miliona evra i sada vredi više na tržištu, ali je mnogo manje plaćen.



Naime, Mbape godišnje prima oko 20 miliona evra, mogao bi da novim ugovorom duplira primanja i prestigne Mesija, ali odbija da produži ugovor, mnogi strahuju da se iza toga krije Real. Dva igrača nisu u lošim odnosima, mada rivalitet postoji, prinuđeni su da sarađuju, međutim Mbape se bunio jer mu je Tuhel uskratio šansu da osvoji "Zlatnu kopačku", a postoji problem i oko izvođenja penala.



Kavani, Markinjos, Silva, Verati, Di Marija, Navas, zarađuju između 10 i 15 miliona godišnje, zanimljivo da je najplaćeniji igrač van Parizan, Ben Jeder iz Monaka, koga "Kneževi" plaćaju oko sedam miliona evra.



Toliko zarađuje Erera koji ne igra u PSŽ, a manje su plate Fabregasa, Pajea, Memfisa Depaja.



Dovoljno je reći da više od Jedera zarađuju Kimpembe, Paredes koji nisu standardni, a blizu njega je Draksler koji je takođe van tima. U prvih 20 osim kompletne postave PSŽ i par igrača Monaka su još samo Strotman i Paje iz Marseja.